Gündem Kılıçdaroğlunun provokasyonuna HDPden koşulsuz destek Biz de fatura ödemeyeceğiz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna HDP'den koşulsuz destek: Biz de fatura ödemeyeceğiz

HDP vekili Garo Paylan, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ödememe provokasyonuna destek vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının 'değerli' olduğunu söyleyen Paylan, "Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
​Kılıçdaroğlunun provokasyonuna HDPli Garo Paylandan koşulsuz destek: Biz de fatura ödemeyeceğiz
HDP'li Garo Paylan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim

Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna HDP'den destek açıklaması geldi. HDP vekili Garo Paylan, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ödememe provokasyonuna destek vereceklerini açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNİ DEĞERLİ BULUYORUZ"

Elektriğin 'ücretsiz' olması gerektiğini savunan Paylan, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz. Biz zaten ücretsiz olmasını savunan bir partiyiz. Bir önerimiz de var. Dün bir yasa teklifi sunduk. Tüm bu elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması lazım. Tüm istedikleri kâr. Oysa elektrik bir piyasa odağı olamaz. Elektrik bir ihtiyaçtır. Ve sosyal bir devlet ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalı. Bu zamlar geri alınmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna HDP'den koşulsuz destek: Biz de fatura ödemeyeceğiz
OYNAT 00:20
Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna HDP'den koşulsuz destek: Biz de fatura ödemeyeceğiz
HDP vekili Garo Paylan, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ödememe provokasyonuna destek vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının 'değerli' olduğunu söyleyen Paylan, 'Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz ve ödemeyeceğiz' diye konuştu.

"BİZ DE FATURA ÖDEMEYECEĞİZ"

Sunucunun 'Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Paylan, "Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
OYNAT 00:25
Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, 'Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim.' ifadelerini kullandı.

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