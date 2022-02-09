Gündem Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
Kemal Kılıçdaroğlu

İktidar, vatandaşların faturalarından duyduğu memnuniyetsizliği gidermek için çok yakında yeni düzenlemelere gidileceğini açıklamasına rağmen, muhalefet kanadı provokasyonlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği düzenleme hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vatandaşın bu konudaki şikayetlerinin farkında olduklarını belirterek, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek

KILIÇDAROĞLU PROVOKASYONUN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ: FATURALARI ÖDEMEYECEĞİM

Yaşanan gelişmeleri fırsat bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak 'elektrik faturası ödemeyeceğini' duyurdu.

Yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutan CHP lideri, KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyleyerek dağıtım firmalarını hedef aldı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim"

Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
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Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, 'Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim.' ifadelerini kullandı.

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