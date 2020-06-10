İSKİ'nin 847 kullanıcıya fahiş fatura kestiği ortaya çıktı, skandalı aydınlatan CHP'li üye ihraçla tehdit ediliyor



CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, İSKİ tarafından 3 aydır boş olan Silivri’deki yazlığına gönderilen 257 TL’lik faturaya tepki gösterdi. Tepkisinin ardından Yürek’in 257 TL tutarındaki fatura düzeltildi.

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İtirazı sonrası İSKİ tarafından Yürek’e yeni bir su faturası gönderildi. Bir önceki 1 aylık faturada 257 liralık tutar yazarken, yeni faturada 121 lira yazıldı. Öte yandan Yürek’in itirazı üzerine İSKİ’nin 847 kişinin daha faturasını hatalı olarak kestiği öğrenildi. Bu faturalar da İSKİ tarafından düzeltildi.

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İtiraz edince faturadaki rakam düştü.

İtiraz ettim diye ihraç etmek istediler

Yaşadıkları hakkında açıklamada bulunan Yürek şunları söyledi:

“İSKİ benim kullanmadığım yazlığa 257 TL fatura göndermişti. Biz bunun mücadelesini verdik. Bir hafta sonra haklılığımız ortaya çıkarak faturamız düzeltildi. 10 gündür oturduğum daireye 121 TL fatura çıktı. Biz bu mücadeleyi halk için verdik.''

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İtiraz eden 847 kişinin daha faturası düzeltilmiş

Yürek'in açıklamalarından ilgi çeken bir başka husus ise İSKİ müdürlüğünde kendisine itiraz eden 847 kişinin daha faturasının düzeltildiğinin söylenmesi.

Yürek'in açıklamaları şöyle devam etti:

''İlk açıklamalarımın ardından ilçe başkanımız beni çağırdı. Bana ‘Ya partiden ya da meclis üyeliğinden istifa edeceksin. Ya da İSKİ’nin önünde özür dileyeceksin’ dediler. Üçüncü seçenek de ihraç olarak gündeme geldi. Bunları ben kabul etmedim. Yanlış bir şey yapmadım. İki fatura da elimde. Herkes hakkını arasın. Bu kurum fark etmez. Hakkınızı arayın sonuna kadar. Halkım isterse ben istifa ederim”

OYNAT 01:00 Faturaya tepki gösteren CHP'li üyeye 'Ya İSKİ önünde özür dile, ya istifa et' seçeneği Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, geçtiğimiz günlerde İSKİ tarafından 3 aydır boş olan Silivri'deki yazlığına gönderilen 257 TL'lik faturaya tepki göstermiş ve dün de Sultangazi İlçe Başkanlığına çağrılmıştı. İlçe binasına giden Yürek, kendisine üç seçenek sunulduğunu söyledi. Seçenekler arasında partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etmesi ya da İSKİ'nin önünde 'özür' açıklaması yapması istendiğini belirten Yürek, toplantıda partiden ihraç edilme konusunun da gündeme geldiğini söyledi. BiP'te paylaş

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