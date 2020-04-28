İBB yapamayınca İSKİ'yi Kağıthane Belediyesi dezenfekte etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'da Kağıthane Belediyesi, cadde ve sokakların yanı sıra kamuya ait binaların da dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Belediyesi'ne gönderdiği talep ile İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yoğun kullanılan A-B ve C bloklarının dezenfekte edilmesini istedi. İBB'den talebi geri çevirmeyen Kağıthane Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını yaparak İSKİ'de hijyen şartlarının oluşmasını sağladı