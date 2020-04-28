İBB yapamayınca İSKİ'yi Kağıthane Belediyesi dezenfekte etti Türkiye'de koronavirüsle mücadelenin en yoğun yürütüldüğü şehirlerin başında gelen İstanbul'da, ilçe belediyeleri dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise şehrin en stratejik tesislerinden olan İSKİ'yi dezenfekte edemeyince Kağıthane Belediyesinden resmi yazıyla destek talep etti. İBB'den talebi geri çevirmeyen Kağıthane Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını yaparak İSKİ'de hijyen şartlarının oluşmasını sağladı.

Haber Merkezi 28 Nisan 2020, 12:00 Son Güncelleme: 28 Nisan 2020, 12:10 Yeni Şafak