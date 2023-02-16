İslam düşmanlığı bitmiyor

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Tele1 Spikeri deprem bölgesine giden insanlar için 'İnsan mı bunlar?' dedi.
CHP'nin fonladığı Tele1'in sunucusu Burçin Atılgan, sosyal medyada deprem bölgesine yardım ulaştıran 'Yetimlere İnfak Et Derneği'nde görev alan tesettürlü kadınları hedef aldı.
Yardım kuruluşunda görev alan gönüllüler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine yolladıkları tır fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı gören bir Twitter kullanıcısı, gönüllü kadınların fotoğrafını paylaşarak, 'Depremzede sizi görünce kalpten gidebilir, şok geçirir şaka yapmıyorum!' tweetini attı. Paylaşılan hadsiz tweetin altına Burçin Atılgan, 'İnsan mı bunlar?' ifadelerini kullandı. Gelen tepkilerden korkan Atılgan, sosyal medya hesabını gizliye aldı.