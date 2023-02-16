İslam düşmanlığı bitmiyor: Tele1 spikeri Burçin Atılgan tesettürlü kadınları hedef aldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 108 bin 68 kişi ise yaralandı. Depremler sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için e-Devlet üzerinden 290 bin kişi başvuruda bulundu. Peki koruyucu aile nasıl olunur, kimler olur? Koruyucu aile başvurusu nereden yapılır, başvuru şartları neler?