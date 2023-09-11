İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a destek

İslam ülkeleri, Dağlık Karabağ’ın bir bölümünü işgal altında tutan Ermeni ayrılıkçılar tarafından yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kınayarak uluslararası topluma gereken tedbirlerin alınması çağrısı yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası hukuka vurgu yaparak yapılan seçimin Azerbaycan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali anlamına geldiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ise yapılan eylemin bölgede barış ve istikrarı baltaladığını belirtti. Öte yandan Türkiye ve Azerbaycan’ın ardından Pakistan da sözde seçimleri kınadı. Daha önce Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna da seçimler nedeniyle Ermeni tarafına tepki göstermişti.

Tek taraflı meşrulaştırma çabası

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan’a ait topraklarda bulunan ve Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”nde geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde Samvel Şahramanyan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Konuyla ilgili İİT’den yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın, Karabağ’da düzenlenen sözde seçimleri “bölgedeki mevcut durumu tek taraflı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürü olarak” gördüğü belirtildi. Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri sürecinde yapılan sözde seçimlerin, “görüşmeleri baltalamaya yönelik bir hamle” olarak nitelendiği açıklamada, bu adımla BM Güvenlik Konseyi kararları, İİT kararları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilkeleri ve uluslararası hukukun ihlal edildiği kaydedildi.

Ermenistan’ı durdurun

Uluslararası topluma söz konusu sözde seçimleri tanımama çağrısı yapılan İİT açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İslam İşbirliği Teşkilatı, Azerbaycan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali anlamına gelen bu gayri meşru seçimleri tanımıyor ve BM ile uluslararası topluma bunu tanımaması ve Ermenistan’ın bu yönde adımlar atmasını engellemek için etkili tedbirler alması çağrısında bulunuyor.”

Provokatif eylem

Konuyla ilgili açıklama yapan TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bölgede barış ve istikrarı baltaladığını belirterek, “Bu provokatif eylemi şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı. Ömüraliyev ayrıca, “Türk Devletleri Teşkilatı, Karabağ bölgesinin, Azerbaycan’ın ve Türk Dünyası’nın bir parçası olduğunu yinelemekte, bu itibarla Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini engelleyebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunmakta ve yapıcı diyalog çağrısı yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Pakistan Bakü’nün yanında

Ermeni işgalcilerin sözde seçimlerini kınayan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç ise, yaptığı yazılı açıklamasında “Pakistan, Karabağ’ı Azerbaycan’ın egemen toprağı olarak görüyor. Hukuka aykırı şekilde oluşturulan bir rejim tarafından herhangi bir sözde seçim yapılması teşebbüsü kanunen ve ahlaken menfurdur. Böyle bir girişim aynı zamanda BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerinin de ciddi bir ihlalidir” değerlendirmesinde bulundu.

Rumlar KKTC bayrağını hazmedemedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) geçtiğimiz hafta Bakü’de düzenlenen doğal afetler yönetimi toplatısında, “Etkinliğimizde KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır” sözleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY), “Azerbaycan KKTC’yi tanıyabilir” paniğine yol açtı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Azerbaycan’da büyükelçilikleri bulunmaması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üzerinden sert tepki gösterdiklerini belirtti. Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoso Gotsis ise, “Azerbaycan, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC’nin tanınmaması yönündeki kararlarına saygısızlık yapıyor. Hem AB hem Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde farklı düzeylerde tepkimizi gösteriyoruz” dedi.

Rus sevkiyatı ayrı bir anlaşma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Rus Kızılhaçı’nın Azerbaycan Kızılayı ile koordineli şekilde Karabağ’daki Ermeni nüfusu için gıda yardımı gönderdiğini bildirerek, “Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır” uyarısında bulundu. Hacıyev, Azerbaycan’ın 1 Eylül’de “iyi niyet jesti” yaptığını belirterek, Karabağ’daki yasa dışı rejimin anlaşmaya yanaşmadığını kaydetti.







