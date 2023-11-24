İslam ülkelerinden güçlü tepki: Boykot sarstı

İşgalci güç İsrail’in Gazze’de 2,3 milyon Filistinliyi hedef alan katliamları 48 günü geride bıraktı. Yaşanan etnik temizlik ve insanlık suçuna karşı özellikle İslam ülkelerinde İsrail’i desteklediği düşünülen Batılı markalara yönelik tepkinin daha önce görülmemiş biçimde arttığı ve boykot girişimlerinin etkili olduğu kaydediliyor. İngiliz Reuters haber ajansının haberine göre Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde halkın uyguladığı boykot sonucu bazı markaların satışında yüzde 70’e kadar düşüşler yaşandı.

TÜM COĞRAFYAYA YAYILIYOR

Kampanyanın hedef aldığı şirketlerden bazılarının İsrail yanlısı duruş sergiledikleri düşünülürken, bazılarının da İsrail’le mali bağları veya orada yatırımları olduğu iddia ediliyor. Habere göre geçen Salı akşamı Kuveyt şehrinde Starbucks, McDonald’s ve KFC’nin yedi şubesini kapsayan bir turda bu şubelerin neredeyse boş olduğu görüldü. Fas’ın başkenti Rabat’taki bir Starbucks şubesinde çalışanlar, müşteri sayısının bu hafta önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Habere göre, Batılı markaların Mısır ve Ürdün’de boykot kampanyasının etkisini hissettiği ve boykotun Kuveyt ve Fas gibi diğer Arap ülkelerine de yayıldığına dair işaretler var. Kampanyaya katılımın, biraz daha düşük kalsa da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de görüldüğü belirtildi.

YEREL ALTERNATİFLER TERCİH EDİLİYOR

Kampanyanın Orta Doğu bölgesinde yayılmasıyla birlikte sosyal medyada boykot çağrıları da düzinelerce firma ve ürünü kapsayacak şekilde genişledi ve alışveriş yapanların yerel alternatiflere yönelmesine neden oldu. Habere göre Mısırlıların çoğunluğu boykotu seslerini duyurmanın en iyi veya tek yolu olarak görüyor. Reuters haberinde isminin açıklanmasını istemeyen McDonald’s’ın Mısır’daki kurumsal ofislerinden bir çalışan, Mısırlı bayilerin ekim ve kasım satışlarının geçen yılın aynı aylarına göre en az yüzde 70 düştüğünü söyledi. Çalışan, “Bu süre zarfında kendi masraflarımızı karşılamakta zorlanıyoruz” dedi.

MALEZYA DA ÇAĞRIYA UYDU

Doğu Asya ülkesi Malezya’nın idari başkenti Putrajaya’daki bir McDonald’s çalışanı, şubenin yaklaşık yüzde 20 daha az müşteri gördüğünü söyledi. Araba çağırma uygulaması Grab da şirket CEO’sunun eşinin ziyareti sırasında İsrail’e “tamamen aşık” olduğunu söylemesinin ardından Malezya’da boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Grab ve McDonald’s’ın Malezya kolları boykot çağrılarının ardından Filistinlilere yardım bağışlayacaklarını açıkladı.







