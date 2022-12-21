İslamofobi raporu yeni yılda Meclis'te

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, insanlığı tehdit eden İslamofobiyi mercek altına aldı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin de dahil edildiği çalışma iki yıl sürdü. Komisyon, tespit ve önerilerini içeren raporunu yeni yılla birlikte TBMM Başkanlığı'na sunup kamuoyu ile paylaşacak. 2021 yılında çalışmalarına başlanan İslamofobi raporunun son aşamasına yaklaştı. Raporda ırkçılık, Avrupa’da Müslüman ve yabancı varlığı, Avrupa’daki İslamofobinin tarihsel kökeni, Avrupa’da yükselme nedenleri, Avrupa’nın kendisinin kaynaklanan nedenler, ırkçılığın yükselmesinde siyaset ve medyanın rolü gibi başlıklar incelendi. Raporun hazırlıklarının bitmesiyle birlikte mevcut durum analiz edilerek, yapılması gerekenler üzerinde de durulacak. Yeni yıl itibarıyla rapor TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sunulacak.

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