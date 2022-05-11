İsmail Çataklı: Operasyonlar olmasa 10 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilirdi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, muhalefet tarafından asılsız ithamlar ve rakamlarla siyaset gündemine taşınan mülteci sayılarına ilişkin, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONLAR OLMASA 10 MİLYON SURİYELİ TÜRKİYE'YE GELEBİLİRDİ"

Türkiye'de, 3 milyon 762 bini Suriyeli toplamda 5 milyon 497 bin yabancı olduğunu ifade eden Çataklı, "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sayesinde, 10 milyon göçmene çıkma ihtimali olan bir rakamı bu sayede tuttuk." dedi.

OYNAT 02:36 İsmail Çataklı grafiklerle anlattı: Operasyonlar olmasa 10 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilirdi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, katıldığı canlı yayında, Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ülkemizde 3 milyon 762 bini Suriyeli toplamda 5 milyon 497 bin yabancı olduğunu ifade eden Çataklı, 'Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sayesinde, 10 milyon göçmene çıkma ihtimali olan bir rakamı bu sayede tuttuk.' dedi.

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Çataklı'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Ülkemize toplu olarak gelenlere geçici koruma statüsü verdik. Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bundan daha fazla yok. Dönem dönem sayı değişiyor ikamet izni ile kalanlar fakat onlar aynı kişiler değil. Uluslararası olarak da gözetim altında yürüyen bir süreç bu.

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Toplamda ortaya çıkan rakam ise 5 milyon 497 bin 33 kişi. İkamet izniyle kalanlar. Bunlar düzenli göçmenler. Ülkemize yasal yollarla gelmiş, vize ve ikamet izni almış, düzenli kapsamlı göçmenler. Yabancı ülkelerin temsilcileri arasında olanlar var. Bunlar sığınmacı değiller. İkamet izniyle kalanların sayısı ise 1 milyon 414 bin 776.

"2017'DEN SONRA SURİYELİ SAYISI YATAY"

2017'den sonra Suriyeliler resmen gelmemeye başlamış. Fırat Kalkanı Operasyonu ile beraber güvenli bölge oluşturduk. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile beraber onlar orada durdular. Askerimizi gönderdik ve bu operasyonları yaptırdık. Bu sayede 10 milyon göçmene çıkma ihtimali olan bir rakamı bu sayede tuttuk. Yalanı bir sanat haline getirmiş olanlar hayali yalanlarını topluma pompalamaya çalışıyorlar. Bizim iki stratejimiz var. Biri güvenli alan oluşturup yeni göçleri dışarıda karşılamak.

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İdlib'de dış güvenliği de alarak güvenli bölge sağlıyoruz. Hayatın normalleşebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Oradaki hayatlarını normalleştirelim ki bize gelmesinler. Sivil toplum kuruluşlarımla çok sayıda faaliyet yürüttük. Şu ana kadar 57 bin briket evi bitirdik.