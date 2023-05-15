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İsmail Küçükkaya Halk TV yayınında AK Parti'nin oy oranını yorumladı: Çok çarpıcı

CHP'nin yayın organı Halk TV'de seçim yayınına devam eden İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimdeki başarısına dikkat çekti. Küçükkaya, "Bu koşullara rağmen, 21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti'nin hem Erdoğan'ın bunu böyle alması da bence çok çarpıcı" dedi. Küçükkaya'nın bu sözlerinin ardından stüdyoda bulunan İbrahim Kahveci de "Çok büyük başarı" yorumunda bulundu.

00:32 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının çok çarpıcı olduğunu söyledi.

İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının çok çarpıcı olduğunu söyledi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçlar gelmeye devam ederken Halk TV yayınında seçim yayını gerçekleştiren, İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimdeki başarısına dikkat çekti.



İsmail Küçükkaya: AK Parti ve Erdoğan'ın oy oranı çok çarpıcı

Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu koşullara rağmen, 21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti'nin hem Erdoğan'ın bunu böyle alması da bence çok çarpıcı"
Küçükkaya'nın bu sözlerinin ardından stüdyoda bulunan İbrahim Kahveci de
"Çok büyük başarı"
dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına dair rakam veremedi: Anlamlı seviyeye gelince açıklayacağız
CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına dair rakam veremedi: Anlamlı seviyeye gelince açıklayacağız

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bugün sandık başında gitti. Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla seçim sonuçları için uygulanan yasağı kaldırdı. İlk sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'nun büyük bir farkla önünde ilerliyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin yayın organı Anka'nın veri akışını durdurması ve CHP'nin sisteminin çalışmaması sonrası kameralar karşısına geçti. İlk verilerin 'olumlu' olduğunu öne süren Öztrak, "Anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız." ifadelerini kullandı ve kamuoyuna bir rakam açıklayamadı.


#İsmail Küçükkaya
#halk tv
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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