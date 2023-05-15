İsmail Küçükkaya Halk TV yayınında AK Parti'nin oy oranını yorumladı: Çok çarpıcı

İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının çok çarpıcı olduğunu söyledi.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçlar gelmeye devam ederken Halk TV yayınında seçim yayını gerçekleştiren, İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimdeki başarısına dikkat çekti.
İsmail Küçükkaya: AK Parti ve Erdoğan'ın oy oranı çok çarpıcı
Küçükkaya şu ifadeleri kullandı: