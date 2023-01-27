İsmail Saymaz: Altılı Masa adayı 13 Şubat'ta açıklanacak
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken Altılı Masa'da adaylık krizi her geçen hafta derinleşti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz ise Altılı Masa'nın adayının açıklayacağı tarih ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.
10:51 . 27/01/2023 Cuma
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Altılı masa
Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 11'inci toplantısı,
İYİ Parti Genel Merkezi
'nde yapılırken adaylık konusunda yine bir açıklama yapılmadı. Toplantının ardından ise siyaset kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.
BİR SONRAKİ TOPLANTI SAADET PARTİSİ'NDE
Bir sonraki toplantının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.
SAYMAZ: ADAYIN AÇIKLANACAĞI TARİH 13 ŞUBAT
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, dün yapılan toplantının ardından alınan karar ile ilgili yazısında dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Saymaz
"Liderler 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğindeki toplantıda adayın belirlenmesinde ve açıklanmasına anlaştı."
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