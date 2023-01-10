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POLİTİKA

İsmail Saymaz'dan altılı masaya adaylık eleştirisi: Yedi Kocalı Hürmüz

2023 seçimleri için geri sayım başlarken CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'nin birlikte kurdukları altılı masadan hala aday çıkmadı. Gazeteci İsmail Saymaz altılı masanın iktidara gelmesi halinde yetkisiz bir cumhurbaşkanı profili istemesini "7 Kocalı Hürmüz" hükümetine benzetti.

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Haber Merkezi Diğer
İsmail Saymazdan altılı masaya adaylık eleştirisi: Yedi Kocalı Hürmüz
CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleri

Seçimler için geri sayım başlarken CHP, İyi Parti; Saadet, Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi, birlikte kurdukları 6'lı masa altında çalışmalarına başladı. Ancak masanın kuruluşundan bu yana liderler arasında adaylık krizi hakim.

Yetkisiz Cumhurbaşkanı profili

Geçtiğimiz hafta 10. kez bir araya gelen masa liderleri, 6 parti liderinin onayı olmadan karar alamayacak yetkisiz bir Cumhurbaşkanı profili üzerinde mutabakat sağladı.

Varılan mutabakatta Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.

6'lı masanın bu kararı sonra muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz'dan sert tepki geldi.

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Tele 1 yayınında Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullanan İsmail Nacar apar topar yayından alındı
Tele 1 canlı yayınına katılan Araştırmacı-yazar İsmail Nacar, Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullandı. Nacar, Altılı masa için kullandığı ifadenin ardından apar topar yayından alındı.


7 Kocalı Hürmüz hükümeti...

Saymaz, masanın aday kriterlerini HDP'yi de varsayarak "6'lı masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1’lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir" ifadelerini kullandı.
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