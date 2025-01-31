Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İsmail Saymaz'dan CHP'li belediyelere 'ihraç edilen teğmenleri zabıta yapın' çağrısı

İsmail Saymaz'dan CHP'li belediyelere 'ihraç edilen teğmenleri zabıta yapın' çağrısı

20:4031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Korsan yemin sonrası TSK'dan ihraç edilen teğmenler.
Korsan yemin sonrası TSK'dan ihraç edilen teğmenler.

Gazeteci İsmail Saymaz, korsan yemin eden ve Kara Harp Okulu'ndan ihraç edilen teğmenler üzerinden 'muhalif belediyelere ve iş dünyasına' çağrı yaptı. "TSK’dan ihraç edilen beş teğmen ve üç amiri eminim çok yetenekli ve donanımlıdır." diyen Saymaz, "Asıl mesleklerine geri dönecekleri güne kadar neden topluma katkı sunmasınlar?" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos 2024'te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nde kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler hakkındaki soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapmış ve 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verildiğini bildirmişti.

CHP'li belediyelere 'ihraç edilen teğmenleri zabıta yapın' çağrısı

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, korsan yemin eden ve Kara Harp Okulu'nda ihraç edilen teğmenler üzerinden 'muhalif belediyelere ve iş dünyasına' çağrı yaptı.

"TSK’dan ihraç edilen beş teğmen ve üç amiri eminim çok yetenekli ve donanımlıdır." diyen Saymaz, "Asıl mesleklerine geri dönecekleri güne kadar neden topluma katkı sunmasınlar?" dedi.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "
Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."
açıklamasını yaptı.

Kur’ân’a küfreden cuntacı teğmenlere de sahip çıkmışlardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tuzla Piyade Okulu'nda işi fiili saldırıya vardırıp namaz kılan subayların koğuşlarını da basan bu teğmenleri belediyede işe almıştı.

Bununla da yetinmeyen Yavaş, cuntacıları kısa sürede terfi ettirerek 'Çevre Koruma Prestij Parkları' sorumluluğuna getirmişti.



#Teğmen
#İsmail Saymaz
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 31 Ocak 2025 Cuma maç programı