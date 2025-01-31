İsmail Saymaz'dan CHP'li belediyelere 'ihraç edilen teğmenleri zabıta yapın' çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos 2024'te Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nde kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler hakkındaki soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapmış ve 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verildiğini bildirmişti.

CHP'li belediyelere 'ihraç edilen teğmenleri zabıta yapın' çağrısı

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, korsan yemin eden ve Kara Harp Okulu'nda ihraç edilen teğmenler üzerinden 'muhalif belediyelere ve iş dünyasına' çağrı yaptı.

"TSK’dan ihraç edilen beş teğmen ve üç amiri eminim çok yetenekli ve donanımlıdır." diyen Saymaz, "Asıl mesleklerine geri dönecekleri güne kadar neden topluma katkı sunmasınlar?" dedi.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da, " Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız." açıklamasını yaptı.

Kur’ân’a küfreden cuntacı teğmenlere de sahip çıkmışlardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tuzla Piyade Okulu'nda işi fiili saldırıya vardırıp namaz kılan subayların koğuşlarını da basan bu teğmenleri belediyede işe almıştı.

Bununla da yetinmeyen Yavaş, cuntacıları kısa sürede terfi ettirerek 'Çevre Koruma Prestij Parkları' sorumluluğuna getirmişti.







