Kılıç çeken teğmenler hakkında karar

Kara Harp Okulu'nda mezuniyet töreninde yemin edip, kılıç çeken teğmenlerden savunma istendi. Savunma istenen teğmenlerin yüksek disiplin kuruluna sevk edilecekleri öğrenildi.









Ne olmuştu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberinde heyetin alandan ayrıldıktan sonra dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmenin kılıçları çektirerek 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini okudu.





Teğmenler törende "And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz" sözleriyle kılıç çekerek 28 Şubat zihniyetini canlandırmaya çalıştı.





Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek" diyerek duruma tepki göstermişti.









Korsan yemin 28 Şubat artığı

Sabah'ın yaptığı arşiv taramasında okunan andın 1990'larda mevzuatta olmadığı,1995 yılından itibaren de mevzuatta olmamasına rağmen okunmaya başladığı tespit edildi. Bu metin, ilk kez 1999 yılında Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi'ne dahil edildi. 2007 yılında ise devre birincisi teğmenin konuşmasıyla yeniden şekillendirildi.





28 Şubat "Postmodern darbe" sürecinin üzerinden 6 ay sonra 30 Ağustos 1997 yılında Hava Harp Okulu mezuniyetine "Subay Yemini" Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın katıldığı yemin töreninde karşımıza çıktı.









O dönem gazeteler "Kartallardan Laiklik Andı" şeklinde manşetten verdi.









Yeminin arkasındaki isim: Kıvrıkoğlu

Dönemin gazetelerinin "Kartallardan laiklik andı" başlıklarıyla haberleştirdiği yeminin altında ise darbe sürecinin Genel Kurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun imzası var. Arşivlerde yer alan resmi yazışmalara göre Kıvrıkoğlu, subaylık yeminini değiştirerek laiklik vurgusunun öne çıkarılması emrini yayınlamış. Yemin metni, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine, "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğrulukla hizmet edeceğime, kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, Türk Sancağını ve askerliğin namusunu canımdan aziz bilip, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve görev uğruna hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim" şeklindeki yeni yemin metni getirildi.









2013 tarihinde değiştirildi

AK Parti hükümeti, askere darbe yapma yetkisi veren İç Hizmet Kanununun 35'inci maddesini 2013 tarihinde kaldırdı. Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev tanımını yeniden düzenledi. Eski metinde yer alan "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır" ifadesi, "Silahlı Kuvvetlerin görevi; yurt dışından gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcı askeri güç kapasitesini korumak ve güçlendirmek, TBMM kararıyla yurtdışındaki görevleri icra etmek ve uluslararası barışın sağlanmasına katkıda bulunmaktır" ifadeleriyle değiştirildi.









15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaldırıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi ile 2007 tarihli Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine, "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğrulukla hizmet edeceğime, kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, Türk Sancağını ve askerliğin namusunu canımdan aziz bilip, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve görev uğruna hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim" şeklindeki yeni yemin metni getirildi.



