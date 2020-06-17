İSMEK'in kadın yöneticilerine hakaret eden Meltem Şişli hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Beleddiyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, toplantı yaptığı İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etmişti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar” ifadelerini kullanmıştı. Skandal konuşmaları infial yaratan Şişli hakkında dava açılmıştı.

GÜNDEM Ve Meltem Şişli gitti

GÜNDEM Kandırmışlar, istifa etmemiş!

GÜNDEM Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

9 yıla kadar hapsi isteniyor

Şişli ilk kez hakim karşısına çıktı. "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.

GÜNDEM İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi