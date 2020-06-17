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Gündem İSMEKin kadın yöneticilerine hakaret eden Meltem Şişli hakim karşısında
POLİTİKA

İSMEK'in kadın yöneticilerine hakaret eden Meltem Şişli hakim karşısında

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.

Haber Merkezi DHA
Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Beleddiyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, toplantı yaptığı İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etmişti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar” ifadelerini kullanmıştı. Skandal konuşmaları infial yaratan Şişli hakkında dava açılmıştı.

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9 yıla kadar hapsi isteniyor

Şişli ilk kez hakim karşısına çıktı. "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.


İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi
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