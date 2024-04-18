İsmi yüzünden işini yapamıyor! Babasıyla aynı adı taşıyan muhtarın muhtarlığı düştü

"Gezin, dolaşın bir vatandaş desin ki ‘Geldi oğluna veya kendine oy istedi.' Tespit etsinler. Böyle bir şey yok. Ben de diyorum ki sakın ola bundan sonra bir kimse kendi adını çocuğuna koymasın. Yarın bir şey olduğu zaman böyle bizim gibi olmasınlar. Artık şaşırıyoruz biz. Biz hayret içindeyiz. Yani böyle şeylerle karşılaşmadık; çok üzülüyoruz. Beni öne niye sürüyorlar? Benim oğlum çıkmış gazeteye de ilan verdi. Sadece bizim Arpalık köyü değil, Orhaniye köyü de Gülbahçe köyü de hepsi biliyor benim oğlumun çıktığını. Vatandaşın bir tanesi böyle bir kıvılcım attıysa bizim günahımız ne burada? Biz şimdi kime gidelim derdimizi anlatalım? Geçen sefer de benim oğlum çıktı, kaybetti. ‘Eyvallah' dedik, tokalaştık, ayrıldık. Bu sefer niye zorlarına gidiyor? Herkesin nüfus kağıdı var. Ben 1949 doğumluyum, oğlum 1974 doğumlu. Kağıtlar da gazeteler de var orada. Benim nerede ismim var? Artık takdiri en büyüklerimize sunuyorum"