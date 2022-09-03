Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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