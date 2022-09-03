Gündem Ispartada ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
ISPARTA

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Isparta'nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Ispartada ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son dakika haberleri
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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