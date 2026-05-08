İsrail bölge için güvenlik sorunu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’la bir araya geldi. Resmi karşılama töreni ve ikili görüşmenin ardından iki lider, Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti.

14 ANLAŞMA İMZALANDI

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında enerji, madencilik, yatırım, iletişim, ticaret, tarım, sanayi gibi alanlarda 14 kritik anlaşmalara imza attı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Tebbun ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, “Bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Guelma katliamının yıl dönümü vesilesiyle Cezayir’in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” dedi.

KARDEŞLİĞİMİZİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Tebbun’la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir’de bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, o görüşmede iş birliği konseyi mekanizmasını bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni ilan ettiklerini belirtti. Dün yapılan toplantıyla Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor.”

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ

“Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir ile iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.”

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

“2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir’de bin 600’ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Ankara’da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler, yeni iş birliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör iş birliklerine yenilerini ekleyeceğiz.”

SAVAŞ ENERJİ PİYASALARINI ETKİLİYOR

“İsrail’in tahrik ve tertipleri ile başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji iş birlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada başta doğal gaz olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz.”

İŞ BİRLİĞİMİZ GÜVENLİĞE KATKI SAĞLAYACAK

“Madencilik sektöründeki iş birliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir’in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayii alanında iş birliğimizin, hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz.”

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN SAVUNUCUSUYUZ

“Sayın Tebbun’la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir ile Afrika’yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin’de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin devletinin kuruluşu Cezayir’de ilan edildi. Cezayir’in geçtiğimiz 2 yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık.

İSRAİL GÜVENLİK SORUNU

“Gazze, Batı Şeria, Lübnan’daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye’nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir ile kazan-kazan anlayışı içinde dostluk ve iş birliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.”





RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u resmi törenle karşıladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.





Tebbun’a devlet nişanı

Ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan, Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verdi ve Tebbun’a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi.



