Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi: '5 asra yaklaşan tarihi bağlar her geçen gün güçleniyor'

Türkiye-Cezayir hattında sarsılmaz bağların simgesi olarak karşılıklı nişanlar takıldı; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cezayir Ulusal Nişanı, Tebbun’a ise Devlet Nişanı tevcih edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra yaklaşan tarihi bağların her geçen gün güçlendiğini belirtti.
2023 yılında Cezayir’e gerçekleştirdiği ziyarette ilişkileri stratejik seviyeye yükseltme kararı aldıklarını hatırlatan Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının başarıyla tamamlandığını ve iş birliğini güçlendirecek çeşitli anlaşmalara imza atıldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Tebbun’a Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı’nı tevcih etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Tebbun ise kendisine takdim edilen nişandan dolayı teşekkür ederek, Türkiye ile Cezayir arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini temenni etti. Tören, iki liderin karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.