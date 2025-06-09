İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen'e alçak sözler: Gazze'ye yardım için yola çıkmışlardı... "Selfie yatının yolcuları güvende artık şov bitti"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında, "Selfie yatının yolcuları güvende, şov bitti" şeklindeki ifadeler, hem uluslararası kamuoyunda hem de Türkiye'de büyük tepki topladı.





İsrail Dışişleri Bakanlığı, aylardır yardımın ulaşamadığı Gazze'ye insani yardım için yola çıkan Madleen gemisi için "selfie yatı" ifadesini kullandı. Gözaltına alınan aktivistlerin durumuna ilişkin bilgi veren Bakanlık, "Selfie yatının yolcuları şu anda güvende, artık şov bitti" ifadeleri içeren paylaşımı, sosyal medya hesabından tekrar paylaştı.









İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;





"Tüm takipçilerimize günaydın

Kaçırmış olabilirsiniz:

'Selfie yatı' güvenli bir şekilde İsrail kıyılarına doğru yol alıyor. Yolcular güvende ve kendilerine sandviç ve su verildi ve ülkelerine dönmeleri bekleniyor.

“Ünlüler” tarafından tüketilmeyen çok az miktardaki yardım, gerçek insani kanallarla Gazze’ye aktarılacak.

Son iki hafta içinde İsrail'den Gazze'ye 1.200'den fazla yardım kamyonu girdi ve GHF tarafından doğrudan Gazze'deki sivillere yaklaşık 11 milyon yemek ulaştırıldı.

Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmanın yolları var; bunlar provokasyon ve selfie içermiyor."





Ne olmuştu?

Madleen, Gazze'ye ulaşma hedefiyle 6 Haziran'da Sicilya'dan denize açıldı. Ancak o zamandan beri İsrail güçleri tarafından durduruldu ve İsrail yetkilileri, yatın şu anda "güvenli bir şekilde İsrail kıyılarına doğru ilerlediğini" bildirmişti. Gemide 12 kişilik bir mürettebat bulunuyordu. Ancak Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisi işgalci İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Gemide bulunan iklim aktivisti Greta Thunberg’in de aralarında yer aldığı 12 kişi siyonistlerce alıkonuldu. Baskın öncesi gemiye beyaz (kimyasal) bir sıvı atıldığı görüntülere yansıdı. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırıya dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor.











