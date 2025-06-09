Hüseyin Şuayb Ordu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Madleen" Özgürlük Filosu'na katılımıyla kamuoyunun dikkatini çeken bir Türk aktivisttir. İsrail güçleri tarafından durdurulan gemide bulunan 12 aktivist arasındaydı. Şuayb Ordu, son dört yıldır Almanya'da yaşıyordu ve Özgürlük Filosu'na oradan katıldı. Katılma motivasyonu, doğrudan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve insanların sadece Gazze'de değil, dünya çapında insanca yaşamaları için savunuculuk yapmaktı. Peki Hüseyin Şuayb Ordu kimdir? Madleen gemisinde bulunan Şuayb Ordu nereli?

1 /4 Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu'nu da bulunduğu 12 kişilik ekip, insani yardım taşıyan Madleen gemisiyle Gazze’ye doğru yola çıktı.

2 /4 Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine İsrail ordusu saldırdı. Gemiyle irtibat kesildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını açıkladı. İsrail, Madleen gemisindeki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu. Madleen gemisindeki aktivistler arasında Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyordu.

3 /4 Hüseyin Şuayb Ordu kimdir? Osmaniye kökenli Şuayb Ordu, Bursa’da ikamet ediyor ve ilahiyat fakültesi mezunu. Almanya’da serbest meslekle uğraşan Ordu, sosyal sorumluluk projelerine ilgisiyle biliniyor. 2017’den beri eşi Sümeyra Mittelmeer ile evli olan Ordu, onun aracılığıyla Özgürlük Filosu’na katıldı.