İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veriyor

Türkiye yeni bir Navtex yayınladı ve Oruç Reis sismik araştırma için Doğu Akdeniz’de 6 ay sürecek sefere çıktı. Meis, Rodos ve Girit’in güneyinde ilerleyecek geminin Yunanistan ve Mısır’ı panikleten son durağı Türkiye’nin Libya ile imzaladığı MEB sınırları olacak. Yunan ordusunda izinler iptal edilirken hükümet AB’yi yardıma çağırdı.

"Yakından takip ediyoruz"

Bölgedeki hakimiyetinden dolayı Türkiye'ye karşı birçok ülke Yunanistan'la dayanışma içine girdi. Son olarakİsrail'in Atina Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail, Doğu Akdeniz'de artan gerilimi yakından takip ediyor." denildi.

GÜNDEM Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti

EKONOMİ Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

Yunanlara açık destek

Açıklamanın devamında, "İsrail, deniz bölgelerinde ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasında Yunanistan'a tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." şeklinde Atina'ya destek verildi.

DÜNYA Doğu Akdeniz'de üstünlük artık Türkiye'de

Diğer taraftan İsrail, Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattının inşası içi n ocak ayında Yunanistan ve GKRY ile imzalanan anlaşmayı geçen ay onayladı. Proje kapsamında Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

GÜNDEM Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz