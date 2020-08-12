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Gündem İsrail, Doğu Akdenizde Türkiyeye karşı Yunanistana destek veriyor
POLİTİKA

İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veriyor

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi ve 6 ay sürecek sefere çıkması başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti. Bölgedeki planları bozan Türkiye'nin karşısında olan ülkeler Yunanistan'a destek vermeye başladı. Son olarak İsrail, Türkiye'ye karşı Atina ile dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

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Türkiye yeni bir Navtex yayınladı ve Oruç Reis sismik araştırma için Doğu Akdeniz’de 6 ay sürecek sefere çıktı. Meis, Rodos ve Girit’in güneyinde ilerleyecek geminin Yunanistan ve Mısır’ı panikleten son durağı Türkiye’nin Libya ile imzaladığı MEB sınırları olacak. Yunan ordusunda izinler iptal edilirken hükümet AB’yi yardıma çağırdı.

"Yakından takip ediyoruz"

Bölgedeki hakimiyetinden dolayı Türkiye'ye karşı birçok ülke Yunanistan'la dayanışma içine girdi. Son olarakİsrail'in Atina Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail, Doğu Akdeniz'de artan gerilimi yakından takip ediyor." denildi.

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Açıklamanın devamında, "İsrail, deniz bölgelerinde ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasında Yunanistan'a tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." şeklinde Atina'ya destek verildi.

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  • Diğer taraftan İsrail, Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattının inşası için ocak ayında Yunanistan ve GKRY ile imzalanan anlaşmayı geçen ay onayladı. Proje kapsamında Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

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