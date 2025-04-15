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İsrail'de güvenlik teşkilatı krizi: Toplantı iptal edildi

İsrail'de güvenlik teşkilatı krizi: Toplantı iptal edildi

16:1315/04/2025, Salı
AA
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İsrail'de hükümet ile güvenlik teşkilatı arasındaki yeni kriz güvenlik toplantısını iptal ettirdi
İsrail'de hükümet ile güvenlik teşkilatı arasındaki yeni kriz güvenlik toplantısını iptal ettirdi

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre; Binyamin Netanyahu, hükümet ile güvenlik teşkilatı Şin-Bet arasındaki krizin giderek büyüdüğünü iddia etti. Bugün yapılması planlanan güvenlik toplantısının iptal edildiği belirtilirken İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın katılması halinde ise toplantıyı boykot edeceğini duyurdu.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Ulusal Güvenlik Bakanlığına yönelik soruşturmasını hükümete ve basına sızdıran ajanı gözaltına almasıyla tırmanan hükümet ile güvenlik teşkilatı arasındaki kriz nedeniyle güvenlik toplantısı iptal edildi. İsrail devlet televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümet ile güvenlik teşkilatı arasında büyüyen kriz nedeniyle bugün yapılması planlanan güvenlik toplantısını iptal ettiğini kaydetti.


İsrail'de kriz tırmanıyor!


İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın katılması halinde toplantıyı boykot edeceğini açıkladı. Smotirch, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bar, görevinden alınmış ve güvenlik tartışmalarında ortak olamayacak başarısız bir Şin-Bet Direktörü'dür." ifadelerini kullanarak, Bar'ın istihbarat ve soruşturma mekanizmasını "kişisel çıkarları adına politikacılardan ve gazetecilerden intikam almak için araç olarak kullanan tehlikeli biri" olduğunu öne sürdü.

KAN'ın haberinde, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Bar'ın görevden alınması kararını iptal etmesi halinde bakanların Bar'ı boykot etmeyi planladıkları, Netanyahu'nun da bu fikre sıcak baktığı belirtildi.


Şin-Bet soruşturmasını hükümete ve basına sızdıran ajana gözaltı


Şin-Bet'in, Ulusal Güvenlik Bakanlığını soruşturduğu bilgisini hükümete ve basına sızdıran ajanı yaklaşık bir hafta önce gözaltına aldığı bugün ortaya çıktı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in döneminde bakanlık ve emniyet teşkilatında ABD'nin de terör örgütü olarak tanıdığı Yahudi üstünlükçü Kah hareketine mensup kişilerin arttığına ilişkin Şin-Bet tarafından yürütülen soruşturma ülkede sıkça tartışıldı.

Şin-Bet'in söz konusu soruşturmayı başlattığının basına sızması üzerine, açılan soruşturmada iç istihbarat servisinden "Ajan A" kod adlı bir yetkilinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail hükümeti yetkilileri ise Netanyahu'nun görevden almaya çalıştığı iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'ne açılan yeni soruşturma nedeniyle sert tepki gösterdi.


Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörünü görevden alma kararı


İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Isaac Amit, iç istihbarat şefi Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Başbakan Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.



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