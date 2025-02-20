İsrail'den yeni başarısızlık itirafı: Esirler 4 aydır işgal altındaki bölgede tutuluyormuş

İtiraf İsrail medyasından geldi.
İsrail medyası, bugün Hamas tarafından cenazeleri teslim edilen esirlerin, İsrail ordusunun 4 ay boyunca saldırılar düzenlediği bölgede tutulduğunu aktardı.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, cenazeleri teslim edilen İsrailli esirler, ordunun yoğun faaliyet yürüttüğü bir bölgede tutuluyordu.
4 aydır işgal altındaydı
4 aydır işgal altındaydı
Hamas'ın İsrail bombardımanında öldüklerini duyurduğu esirlerin,
İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği ve 4 ay boyunca faaliyet gösterdiği
Han Yunus'un doğusundaki bir bölgede tutulduğu ve cenazelerinin de bu bölgenin yakınından teslim edildiği aktarıldı. İsrail'in teslim aldığı cenazeler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için bir sağlık merkezine naklediliyor.
İsrail bombardımanında öldüler
İsrail bombardımanında öldüler
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise,
"Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı."
demişti.
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