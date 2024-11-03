İsrail'in etki ajanları yine devrede! 'Ambarlı' üzerinden kirli oyun: Kim bu provokatör Metin Cihan?

Son günlerde, Ambarlı Limanı'ndaki ZIM şirketine ait konteynerler üzerinden kirli algı operasyonunun düğmesine basıldı. Türkiye, 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail'le tüm ticaretin durdurulduğunu ilan etmesine rağmen, siyonistlerin etki ajanları 'İsrail'le ticaretin devam ettiği' iddiasını ortaya atarak 'içeriden zayıflatma' hamlesini devreye aldı. Bu kara propagandanın kaynağı olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Metin Cihan isimli provokatörün sicili tartışma konusu olurken, uzmanlar Filistin destekçilerine “manipülasyonlara dikkat” uyarısında bulundu.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Ambarlı Limanı’nda sevkiyata hazırlanan ZIM firmasına ait bir geminin İsrail’e mühimmat taşıyacağının iddia edilmesi üzerine kirli bir algı operasyonunun fitili ateşlendi. Onlarca kişi, firmanın isminin olduğu tırların geçişine izin vermedi. Eylem nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu.
'İsrail’le ihracat ve ithalat 2 Mayıs 2024 tarihinde tamamen durdu'
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, protestoların sürdüğü esnada, sevkiyatın Filistinlilere yapıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
'Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden anlaşılmaktadır'
'Ülkemiz Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek'
Her ZIM gemisi İsrail’e gitmiyor
1945 yılında kurulan ve dünyanın en eski deniz taşımacılığı yapan şirketlerden biri olan ZIM; Maersk, MSC, CMA-CGM global şirketler gibi kıtalararası taşımacılıkta rol oynuyor. Dünya genelinde büyük bir gemi filosuna ve on binlerce konteynere sahip olan ZIM, Ambarlı Limanı dahil Türkiye’nin tüm limanlarında faaliyet gösteriyor.
Siyonistlerin etki ajanları devrede
Her fırsatta Filistin'i desteklediğini ve İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin açıkça hedef alınması, içerideki etki ajanları sayesinde Türkiye'nin içerden zayıflatılmaya çalışılması hamlesi olarak yorumlanıyor.
Kim bu provokatör Metin Cihan?
ZIM üzerinden yapılan kara propaganda, bir süredir yurt dışında yaşayan ve hakkında tutuklanma kararı bulunan PKK destekçisi Metin Cihan gibi isimlerin sosyal medya paylaşımlarıyla alevlendi. Sosyal medyada birçok yalan ve iftirayı ortaya atarak algı operasyonuna soyunan Metin Cihan'ın asıl isminin Cihan Yücel...
Sicili kabarık
1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtları da bulunuyor. Cihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan şüpheli olarak işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı.
Ablası PKK/KCK'lı bir terörist
Yücel'in kendisinin yanı sıra ablasının da kirli bağlantıları ortaya çıktı. Yücel'in ablası Fadime Kıllı, PKK terör örgütünün kritik isimlerinden biri. Kıllı, Nazimiye'de doğdu. PKK/KCK'nın kırsal faaliyetlerini yürüttü. Kıllı'nın örgütte sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'ya gittiği belirtildi.
TKP yöneticisi
Türkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.
Gezi'de de parmağı var
Yine aynı sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı.
18 yurtdışı giriş-çıkış kaydı
2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi. Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkış-giriş kaydı bulunuyor.
2019'da yurtdışına kaçtı
Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.
FETÖ paylaşımları
Cihan Yücel, FETÖ'nün sosyal medyadaki yayın organlarından Kronos Haber'in paylaşımlarını sık sık RT'liyor. Kronos Haber, Türkiye'ye yönelik iftira kampanyaları ve karalama çalışmaları yürütmesi ile dikkat çekiyor.
Erdoğan'a hakaret ve ayaklanma çağrısı
17-25 Aralık FETÖ'cü polis / yargı darbe girişimlerinden sonra da AK Parti'ye ve Erdoğan'a saldırılarını devam ettiren Cihan Yücel, seçim sürecinde Erdoğan ve partisine küfrettiğini itiraf etmişti. Cihan, "Seçim karnem: akepeye/tayyibe edilen küfürü: 1867. İlgili twit sayısı: 694. Görüşülüp ikna edilen akepeli sayısı: 0. Otur sıfır" sözlerini sarf etmişti. 2014'teki Yerel Seçimlerden sonra Erdoğan için diktatör hakaretinde bulunan, hatta devrileceği tehdidinde bulunan Cihan Yücel, "Her diktatör gibi devrileceği" ifadesi ile, ayaklanma çağrısı yapmıştı. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında darbeye alkış tutan kesimin marketlere koşmasıyla birlikte, "Ekmek makarna kuyrukları oluştu" diye dalga geçen Yücel, AK Parti'nin son kozlarını oynadığını savunmuştu.
Filistin hassasiyeti manipüle ediliyor
Tüm bu bilgiler, 'İsraille ticaret' iddialarının tek kaynağı olan Metin Cihan isimli provokatörün söylemlerinin gerçekliğinin 'sorgulanması' gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, İsrail'in maşaları aracılığıyla Türkiye'nin açıkça hedef alındığı yorumunda bulunarak, Filistin konusunda duyarlı olan vatandaşlara 'manipüle olmamaları' konusunda uyarıda bulunuyor.