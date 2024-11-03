İsrail'in etki ajanları yine devrede! 'Ambarlı' üzerinden kirli oyun: Kim bu provokatör Metin Cihan?

Yani her ZIM konteynırı/gemisi İsrail’e gitmiyor ya da İsrail’den gelmiyor. Bu konteynerler, Avrupa’dan Asya’ya, Güney Kore’den Çin’e birçok farklı destinasyona ulaşabilir.

Filistin’e deniz yolu ile yapılan yardımlarda da yine bu şirket kullanılıyor. Üstelik Filistin’e ürün taşıyan her gemi İsrail’in denetiminden geçmek zorunda