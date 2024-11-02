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İsrail PKK/YPG'li teröristlere vatandaşlık verecek

İsrail PKK/YPG'li teröristlere vatandaşlık verecek

Esmanur Tuna Sarraç
16:432/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İsrail, PKK ve YPG'li teröristlere vatandaşlık vermeye başladı.
İsrail, PKK ve YPG'li teröristlere vatandaşlık vermeye başladı.

İsrail, PKK ve YPG'li teröristlere vatandaşlık vermeye başladı. İsrail hükümeti, plan kapsamında ilk olarak 40 bin teröriste vatandaşlık vereceğini duyurdu.

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Arzı- Mev'ut hayali ile önce Gazze'de soykırım başlatan, ardından Lübnan'ın işgal eden ve bununla da yetinmeyen İsrail, Türkiye sınırına kadar uzanan harita çalışmasında son aşamaya geçti.

Davut Koridoru projesiyle kuzey-güney yönünde genişlemeyi amaçlayan İsrail'in niyeti; toparlanamayan, darmadağın bir coğrafya üretmek.

#israil
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#vatandaşlık
#terör örgütleri

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