İsrail, PKK ve YPG'li teröristlere vatandaşlık vermeye başladı.
İsrail, PKK ve YPG'li teröristlere vatandaşlık vermeye başladı. İsrail hükümeti, plan kapsamında ilk olarak 40 bin teröriste vatandaşlık vereceğini duyurdu.
Arzı- Mev'ut hayali ile önce Gazze'de soykırım başlatan, ardından Lübnan'ın işgal eden ve bununla da yetinmeyen İsrail, Türkiye sınırına kadar uzanan harita çalışmasında son aşamaya geçti.
Davut Koridoru projesiyle kuzey-güney yönünde genişlemeyi amaçlayan İsrail'in niyeti; toparlanamayan, darmadağın bir coğrafya üretmek.
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