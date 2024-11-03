Siyonistlerden Nazi yöntemi: Toplama kampı kuracaklar

İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin giriş-çıkışlarını ABD'li özel güvenlik güçlerine kontrol ettireceği ve yardıma erişimi biyometrik taramalarla denetleyeceği "toplama kampları" kurmayı amaçlıyor. ABD ve İsrail basınına göre, pilot uygulamaya 2 ay içinde geçilmesi bekleniyor. Nazilerin ikinci dünya savaşı sırasında Yahudileri doldurduğu toplama kamplarını andıran proje kapsamında Gazzelilerin etrafı duvarlarla çevrili "güvenlikli site" adı verilen yerleşim yerlerinde hayatlarını sürdürmeleri planlanıyor. Projeye göre, Filistinlilerin gıda ve sağlık yardımı gibi temel ihtiyaçlara erişimi, biyometrik kimlik doğrulamasıyla sağlanacak ve izin verilen kişiler dışında sitelere giriş yapılamayacak. Projeyi yürütecek İsrailli-ABD'li iş insanı Mordechai (Moti) Kahana liderliğindeki özel güvenlik şirketi Global Delivery Company'nin (GDC) çalışanları ise çoğunlukla eski ABD ve İngiltere askerlerinden oluşuyor. GDC ile İsrail hükümeti arasında görüşmelerin hala devam ettiği belirtilirken, şirketten 21 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı, ordu, başbakanlık ofisi ve hükümetle bu girişimin modeli hakkında kapsamlı görüşmeler yapıldığı kaydedildi.





ŞİRKETİN GEÇMİŞİ KARANLIK

ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris'in sıkı destekçisi olan Kahana'nın özel güvenlik şirketi GDC, eski üst düzey İsrailli ve ABD'li subaylardan oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor. Bu isimler arasında, İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen HaBitchonistim düşünce kuruluşuna bağlı emekli Tuğgeneral Yossi Kuperwasser, eski Yarbay Doron Avital ve eski İstihbarat Şefi David Tzur da yer alıyor. Şirketin ABD tarafında, güvenlik şirketi Constellis'e danışmanlık yapan ve Afganistan'daki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) operasyonlarında görev almış eski Yeşil Bereli Albay Justin Sapp ile eski ABD Deniz Kuvvetleri subayı Michael Durnan bulunuyor. GDC ayrıca Erik Prince tarafından kurulan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın halefi ve ana şirketi olan Constellis ile ortaklık kurmayı planlıyor. ABD merkezli Blackwater güvenlik şirketi, 2007'de Irak'ta 17 sivili kasten öldürmekle suçlanmıştı.





Başka yerlerde uygulandı

Kahana'nın "savaş bölgeleri için Uber" olarak tanımladığı proje, daha önce Afganistan, Suriye, Irak, Ukrayna ve Gazze gibi savaş alanlarında uygulandığı belirtiliyor. Şirketin Gazze'de bu planı uygulaması için "İnsani yardımların Hamas'ın eline geçmesini engellemek" bahanesini kullandığı belirtiliyor. İsrail hükümeti, sunulan plan için şirketle görüşmelerini sürdürürken henüz kesin bir karar almadı.



