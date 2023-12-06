İsrail’in işlediği suçlar yanına kâr kalmamalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail’in işlediği bu suçlar yanına kâr kalmamalıdır” dedi.

Katar’da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde katılımcılara hitap eden Erdoğan, Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi ile Filistin halkıyla dayanışmayı açık ve net gösterdiklerini hatırlattı.

ORTAK TAVRIMIZ ÖRNEK OLDU

“Gazze krizindeki bu ortak tavrımız, bölge ülkeleri olarak sorunlarımızı sahiplenme noktasında da bir örnek oldu” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları Temas Grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, bu temaslara devam edecekler. Gazze’de kısa süreli geçici insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz.”

BÖLGEYİ TEHLİKEYE ATIYOR

“Tabii bu fasılanın kalıcı bir ateşkese dönüşmesini temenni ediyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor. Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail’in işlediği bu suçlar yanına kâr kalmamalıdır.”

ÖNCELİĞİMİZ KALICI ATEŞKES

“Türkiye olarak bölgeye yönelik insani yardımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bugüne kadar 12 uçak ve iki sivil gemi dolusu yardım malzemesini El-Ariş’e sevk ettik. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların, Türkiye’ye intikalini sağladık. Önceliğimiz, derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir.”

GARANTÖRLÜĞE HAZIRIZ

Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetinin bir kez daha görüldüğüne işaret eden Erdoğan, “Bu maksatla garantörlük dahil, bölge ülkeleriyle birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze’deki mezalimin Suriye’yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor” diye konuştu.

Katar’a hatıra fidanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında, Doha’da düzenlenen EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti. Fuar alanında Türkiye pavyonunu ziyaret eden Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı, özel defteri imzaladı ve hatıra fidanı dikti. Yaklaşık 80 katılımcı ülkenin olmasının Doha EXPO 2023’e ayrı bir güç kattığını belirten Erdoğan, “Temennimiz odur ki bundan sonraki dönemlerde bu katılımlar çok daha fazlasıyla olsun ve dünyadaki ticaret birbiriyle kaynaşsın. Bu küresel organizasyonu gerçekleştiren Katar yönetimine başta kardeşim Temim’e Türkiye olarak şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Filistin için sesimizi birleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail’in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış için yapılabilecekler, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 15 Kasım’da Emine Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı “Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi”ndeki İnisiyatif Hareketi’nin devamı niteliğindeki eylem planları da Erdoğan ve Moza’nın gündemindeydi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, “Filistin İçin Tek Yürek inisiyatif hareketi çerçevesinde, İsrail zulmü sona erip bölgede kalıcı barış sağlanana kadar birlikte yürümekte hemfikiriz. Bu doğrultuda, dünyanın çeşitli bölgelerinden lider eşleri ile birlikte Filistinli masumlar adına sesimizi birleştireceğimiz gelecek buluşmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bugün harabeye dönüştürülen Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Zira insanlık olarak, Filistinli çocuklara bir gelecek borçluyuz” ifadelerini kullandı.







