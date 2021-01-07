İsrail'in Türkiye korkusu: Erdoğan hilal taktiğiyle Akdeniz'de meydan okuyacak

İsrail basınından Makorrishon'dan Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Makorrishon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu ve Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik sınırlarını ve ticaret yollarını genişletmek için 'Türk hilali' taktiğini uyguladığı yazıldı.

Ticaret yollarına hakim olacak

Haberde Türk hilalinin, Suriye'nin kuzeyinden başlayıp, Kuzey Kıbrıs'tan geçerek İsrail'e kadar uzandığı ifade edildi. Türkiye'nin bu taktikle, Libya'yı da içine alarak özellikle Akdeniz'deki ticaret yollarında İsrail'e rakip olacağı, haberde altı çizilerek ifade edildi.

"İsrail'e meydan okuyabilir"

Gazetede, Türkiye'nin İsrail'e Akdeniz'de meydan okuyacağı belirtilerek, "Türkiye, Libya'daki bir Türk deniz üssü şeklinde nüfuzunu genişletirse, uluslararası ticaretinin yüzde 90'ını Akdeniz üzerinden aktaran İsrail'e meydan okuyabilir". uyarısında bulunuldu.

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Lübnan'da yatırımları artıran Türk şirketleri vurgusu

Öte yandan Türkiye'nin Lübnan'da da yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Makorrishon Gazetesi, Geçtiğimiz yıl Lübnan'da yaşanan patlama sonrası liman restorasyonu ve yeni limanların inşası için ülkede daha fazla Türk şirketinin boy göstermeye başladığını yazdı. Makorrishon'da son olarak, İsrail ve Türkiye arasındaki sorunların çözüme kavuşması gerektiği, ve iki ülkenin Akdeniz'de kurulabilecek yeni bir dostluk ikliminin mimarı olabileceği ifade edildi.

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