İsrail’in yalanlarına dostları da inanmadı

İşgalci İsrail'in bazı personellerini 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı saldırısına katılmakla suçladığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladıkları mali desteği askıya alan çok sayıda ülke finansmanlarını yeniden başlattı. UNRWA'ya yeniden finans sağlayacağını duyuran ülkeler arasında Avustralya, Kanada ve İsveç gibi ülkeler ile Avrupa Birliği (AB) yer alıyor. İsrail'in iddiaları üzerine BM tarafından başlatılan soruşturmada, iddiaları doğrulayacak somut delillere ulaşılmaması ve Gazze'de yaşanan açlık krizi ülkeleri yeniden finans sağlamaya itiyor. AB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2024 için UNRWA aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülen 82 milyon avroluk yardım tutarına ilave yapılmasına karar verildiği, toplam desteğin 150 milyon avroyu bulacağı bildirildi. AB, 29 Ocak'ta, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceğini bildirmişti.

AB'nin yanı sıra Avustralya ve Kanada da Mart ayı başında UNRWA'ya finansmanı yeniden başlatırken Norveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, Brezilya ve İspanya gibi ülkeler ise UNRWA'ya sundukları finansı durdurmamıştı. Son olarak 30 Ocak'ta UNRWA'ya sağlayacağı 2 milyon 700 bin Euroluk finansı askıya aldığını ilan eden İsveç de 9 Mart günü finansmanı yeniden sağlama kararı aldı. İsveç yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı için UNRWA'ya 40 milyon dolarlık bir finansman ayrıldığı belirtilerek bunun ilk bölümü olan 20 milyon doların kısa sürede aktarılacağı ifade edilmişti. Beş ayı aşkın süredir Gazze'ye yoğun katliam ve kuşatma uygulayan İsrail, yaklaşık 74 yıldır dünyanın çeşitli bölgelerindeki 5.9 milyon Filistinli mülteciye yardım sağlayan UNRWA'yı hedefe koymuştu. İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri defalarca UNRWA tesislerine kara ve havadan saldırılar düzenlemişti.