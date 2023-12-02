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İsrailli Bakan'ın skandal 'Türkiye' açıklamasına Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den yanıt: Sivil nüfusa hunharca saldırı meşru müdafaa olamaz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada Türkiye'yi hedef aldığı yaptığı paylaşıma ilişkin, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:27 - 2/12/2023 samedi
Güncelleme: 23:42 - 2/12/2023 samedi
Yeni Şafak
Eli Cohen - Öncü Keçeli
Eli Cohen - Öncü Keçeli

Terör devleti İsrail, Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarını yeniden başlattı. Masum sivillerin hedef alındığı saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 15 binden fazla insan hayatını kaybetti.

İsrailli Bakan'ın skandal 'Türkiye' açıklaması

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Eli Cohen, saldırıları meşrulaştırmak için Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzetip,
"Gazze'yi Hamas'tan kurtaracağız. Türkiye, yok edemediklerimizi Gazze'den kaçırabilir"
paylaşımında bulundu.

İsrailli Bakan'ın skandal paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yazılı bir yanıt verdi.

"İsrail daha fazla direnişler karşılaşacak"

Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.

"Sivil nüfusa hunharca saldırı meşru müdafaa olarak kabul edilemez"

Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli,
"İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez."
ifadesini kullandı.


#İsrail
#Türkiye
#Dışişleri Bakanlığı
#Öncü Keçeli
#Eli Cohen
il y a 2 heures
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