İsrailli Bakan'ın skandal 'Türkiye' açıklamasına Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den yanıt: Sivil nüfusa hunharca saldırı meşru müdafaa olamaz

Terör devleti İsrail, Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarını yeniden başlattı. Masum sivillerin hedef alındığı saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 15 binden fazla insan hayatını kaybetti.
İsrailli Bakan'ın skandal 'Türkiye' açıklaması
İsrailli Bakan'ın skandal paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yazılı bir yanıt verdi.
"İsrail daha fazla direnişler karşılaşacak"
Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.