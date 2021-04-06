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POLİTİKA

İstanbul 2 Nolu Barosu: 104 emekli amiral bildirinin altında boğularak batmaya mahkum

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden darbe imalı bir bildiri yayımlayarak milli iradeyi hedef alan emekli amirallere bir tepki de İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "104 emekli amiral gece yarısı yayımladıkları bu talihsiz bildiri ile ordumuzun ve devletimizin milletimiz nezdindeki itibarını sarsma teşebbüsünde bulunmuşlardır. 104 Emekli Amiral bu gece yarısı bildirisinin altında boğularak batmaya mahkumdur" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul 2 Nolu Barosu: 104 emekli amiral bildirinin altında boğularak batmaya mahkum
İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Av. Gönül Yıldız

104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan darbe imalı bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında imzacılardan 10 emekli asker gözaltına alındı, 4 amiral ise yaş durumları göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı.

Amiraller battı

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bildiriyle ilgili bir açıklama da İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan geldi. 104 emekli amiralin gece yarısı yayımladıkları talihsiz bildiri ile Türk ordusunun, devletin ve milletin nezdindeki itibarını sarsma teşebbüsünde bulunulduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "04.04.2021 saat 00:01’de uykusu kaçan 104 emekli Amiral, toplumun huzurunu kaçırmak için darbe çağrısı yapan sözde bildiriye imza atmışlardır. Gerek İstanbul Sözleşmesi’nin haklı feshi, gerekse Kanal İstanbul Projesi bahane edilerek, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Polemiği yapılarak kendilerinde pervasız darbe tehdidi yapma hakkını görmüşlerdir. 104 Amiralin yaptığı tam bir hukuksuzluk olup, gerekli takibat Türk Ceza Kanunumuz kapsamında Adli Makamlarımız tarafından yapılmaktadır.

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"Kimse bildiri yayımlayıp darbe çığırtkanlığı yapamaz"

Anayasanın Başlangıç kısmında; “Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; “belirtilmiştir. 6. Maddesinde; “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” Bu anayasal düzenlemeler kapsamında kimse Millete ait olan bir yetkiyi kullanamaz. Kimse düşünce ve kanaat özgürlüğü adı altında kamu düzeni, kamu güvenliği, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit edici açıklamalarda bulunup bildiri yayımlayıp darbe çığırtkanlığı yapamaz.

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Darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal
  • Her Uluslararası Sözleşmede olduğu gibi Montrö Boğazlar sözleşmesinin de “Clausula Rebus Sıc Stantibus” ilkesi gereğince Değişen Şartlara Göre Yeniden uyarlanması, revize edilmesi, bazı hükümlerinin kaldırılması hatta ve hatta feshi dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarları doğrultusunda gündeme gelebilecektir.

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"Peygamber ocağı ordumuza ve kadim devletimize dil uzatmışlardır"

Bir uluslararası sözleşmeyi kabul edip uygulamak veya sözleşmeden ayrılmak milletin iradesi doğrultusunda yapılır. Hiçbir sözleşme milletin iradesinin üstünde değildir. Böyle olduğu halde “SU”’ dan bahaneler üreterek Türkiye’nin barış ortamına hukuksuz bir şekilde müdahale çabaları bir kez daha boşa çıkacaktır. Bu tür teşebbüsler 15 Temmuz hain darbesinin akıbetine uğramaya mahkumdur. 104 Emekli Amiral gece yarısı yayımladıkları bu talihsiz bildiri ile peygamber ocağı ordumuza ve kadim devletimize dil uzatmışlar, ordumuzun ve devletimizin milletimiz nezdindeki itibarını sarsma teşebbüsünde bulunmuşlardır.

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İstanbul 2 Nolu Baro 'İnisiyatif' grubunun başkan adayı Cavit Tatlı
  • Bu bildiri nezdinde tüm Darbe İstek, Çaba ve Teşebbüslerini ve bunların müsebbiplerini şiddetle ve esefle kınadığımızı belirtir, Adli makamlarca yapılacak adli ve idari soruşturmaların İstanbul 2 Nolu Barosu olarak takipçisi olacağımızı bildiririz. 104 Emekli Amiral bu gece yarısı bildirisinin altında boğularak batmaya mahkumdur."
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