İstanbul 2 No'lu Barosu Özlem Zengin ile ilgili yakışıksız ifadeler içeren mesajla ilgili açıklama yaptı

İstanbul 2 No'lu Barosu basın bildirisi yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yanıltıcı Mesaj Baromuzdan Yapılmamıştır

14 Mart 2021 tarihinde Baromuz üyelerinden bir meslektaşımız kendi sosyal medya hesabından Milletvekili Sayın Özlem ZENGİN hakkında yakışıksız ifadeler içeren bir mesaj paylaşmıştır. Akabinde 14 Mart 2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesi ve Milli Gazete‘de Milletvekili Sayın Özlem ZENGİN ve İstanbul 2 No'lu Barosu hedef gösterilerek ilgili meslektaşın mesajı, kamuoyunda Baromuz tarafından paylaşıldığı algısı oluşturulmak ve yanıltıcı ifadeler kullanılarak bu görüşleri destekliyormuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

İstanbul 2 No'lu Barosu'nun üyesi bulunan meslektaş, kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle milletvekilimiz Sayın Özlem ZENGİN'e yapılan yakışıksız ifadeler içeren paylaşımı kullanılarak Cumhuriyet Gazetesi ve Milli Gazete tarafından hem Baromuz hakkında yapılmaya çalışılan kirli tezviratı hem de yanıltıcı yayımları şiddetle kınıyoruz.

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İstanbul 2 No'lu Barosu paylaşımlarını kendi kurumsal web sitesinden ve kendi kurumsal adını taşıyan sosyal medya hesaplarından yapmaktadır. Baromuz adına sınırlı olarak bilgilendirme mesajları hariç hiç bir zaman kişisel paylaşım yapılmamaktadır.

Baromuz olarak ilgililer hakkında gerekli tüm yasal müracaat haklarımız kullanılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı"

OYNAT 01:23 ​Özlem Zengin: Meral Akşener bana destek vermedi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini hedef alarak söylediği, 'Erkekleriniz yetmiyor bir de kadınlarınızla mı uğraşacağız' sözlerine tepki gösterdi. Akşener'den bir geçmiş olsun mesajı beklediğini ifade eden Zengin, 'Bu şekilde ifadeler kullanmamasını isterdim' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:32 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan saldırılara ilişkin, 'Ben 'kadının beyanı' meselesini önemseyen biriyim. Hayatım boyunca bunu savundum. İlk beyanlar çok önemlidir. Benim bir insan olmadığımı söyleyenler bile var. Bu kadar ağır saldırıyorlar. Ben bir insanım ve hedef gösteriliyorum. Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum. Bunun bir anlamı yok mu? Söylediğim her konu sadece Uşak ile alakalıdır. Bana Uşak'taki kadınla ilgili laf atılıyor. Genel Kurul'da bağırıyorlar, ben kendi sesimi bile duyamıyorum, o yüzden sesimi yükseltiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:52 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya tepki: Alçakça saldırı cezasız kalmamalıdır AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya ilişkin, “Bir müptezelin çirkin ve alçakça ortaya koyduğu saldırıları şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu müptezelin ortaya koyduğu cümleler başta ahlaka, hukuka, kadınlara, Bakanlara, mensubu olduğu Baroya, aileye, bir anneye karşı alçakça saldırıdır, hepsine birden büyük hakarettir. Bu müptezel ile ilgili de adli süreç başlamış, bu konuda kesinlikle en ağır şekilde cezalandırılacağına inancımızı belirtmek istiyorum. Bütün toplumun gözü önünde ortaya konulan alçakça saldırı cezasız kalmamalıdır” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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