Gündem İstanbul 2 Nolu Barosu Özlem Zengin ile ilgili yakışıksız ifadeler içeren mesajla ilgili açıklama yaptı
POLİTİKA

İstanbul 2 No'lu Barosu Özlem Zengin ile ilgili yakışıksız ifadeler içeren mesajla ilgili açıklama yaptı

İstanbul 2 No'lu Barosu basın bildirisi yayınladı. Yapılan açıklamada "14 Mart 2021 tarihinde Baromuz üyelerinden bir meslektaşımız kendi sosyal medya hesabından Milletvekili Sayın Özlem Zengin hakkında yakışıksız ifadeler içeren bir mesaj paylaşmıştır. Baromuz adına sınırlı olarak bilgilendirme mesajları hariç hiç bir zaman kişisel paylaşım yapılmamaktadır. Baromuz olarak ilgililer hakkında gerekli tüm yasal müracaat haklarımız kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.

İstanbul 2 No'lu Barosu basın bildirisi yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yanıltıcı Mesaj Baromuzdan Yapılmamıştır

14 Mart 2021 tarihinde Baromuz üyelerinden bir meslektaşımız kendi sosyal medya hesabından Milletvekili Sayın Özlem ZENGİN hakkında yakışıksız ifadeler içeren bir mesaj paylaşmıştır. Akabinde 14 Mart 2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesi ve Milli Gazete‘de Milletvekili Sayın Özlem ZENGİN ve İstanbul 2 No'lu Barosu hedef gösterilerek ilgili meslektaşın mesajı, kamuoyunda Baromuz tarafından paylaşıldığı algısı oluşturulmak ve yanıltıcı ifadeler kullanılarak bu görüşleri destekliyormuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

İstanbul 2 No'lu Barosu'nun üyesi bulunan meslektaş, kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle milletvekilimiz Sayın Özlem ZENGİN'e yapılan yakışıksız ifadeler içeren paylaşımı kullanılarak Cumhuriyet Gazetesi ve Milli Gazete tarafından hem Baromuz hakkında yapılmaya çalışılan kirli tezviratı hem de yanıltıcı yayımları şiddetle kınıyoruz.

İstanbul 2 No'lu Barosu paylaşımlarını kendi kurumsal web sitesinden ve kendi kurumsal adını taşıyan sosyal medya hesaplarından yapmaktadır. Baromuz adına sınırlı olarak bilgilendirme mesajları hariç hiç bir zaman kişisel paylaşım yapılmamaktadır.

Baromuz olarak ilgililer hakkında gerekli tüm yasal müracaat haklarımız kullanılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı"

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