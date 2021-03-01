Gündem Okulların açılacağı tarih belli oldu
EĞİTİM

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Okulların açılacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği kararla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okul öncesi, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Orta ve düşük riskli bölgelerde orta, ilkokul, liselerdeki eğitim başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamalarının tamamen kalkacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir süre daha pazar günleri devam edeceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Okul öncesi, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Orta ve düşük riskli bölgelerde orta, ilkokul, liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları tek tek açıkladı: Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı
OYNAT 03:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları tek tek açıkladı: Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı. Yüksek illerde ise tamamen sürecek. Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek. Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kafe ve restoran" müjdesi
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kafe ve restoran" müjdesi

Kısıtlamanın kalktığı iller açıklandı
KORONAVİRÜS
Kısıtlamanın kalktığı iller açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kontrollü normalleşme başladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kontrollü normalleşme başladı
Abone Ol Google News
İl il kısıtlama haritası

İl il kısıtlama haritası

​Sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı iller belli oldu.
Böylesi ancak filmlerde olur

Böylesi ancak filmlerde olur

Sahile vuran Nil kaplumbağası görenleri şoke etti.
Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak?

Yüz yüze eğitim hangi illerde başlayacak?

​Milli Eğitim Bakanlığı tüm detayları paylaştı.
Kontrollü normalleşme başlıyor

Kontrollü normalleşme başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı.
Vaka sayısı yükseliyor

Vaka sayısı yükseliyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
İstanbul seferine bomba ihbarı

İstanbul seferine bomba ihbarı

​THY ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.