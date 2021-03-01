Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Karne tarihinde değişiklik olabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 'Yaz tatiliyle ilgili bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunu, bugünlerde ölçme değerlendirme uzmanlarıyla eğitim bilimcilerle tartışıyoruz. Yaz aylarında kitlesel olarak herkes için değil ama özellikle kritik gruplar için matematik kampları, bilim kampları, küçük çocuklara özgü oyun kampları, okullardaki faaliyetler, atölyeler bütün bunları devam etmesi gerekiyor ki ettireceğiz. Tatille ilgili mevcut dönemde karnenin tarihi ile ilgili bir değişiklik olabilir, netleşmemekle beraber. Ama bu şu demek değil; 'öğrencilerimizin tamamı yaz boyunca okullarında olacaklar' böyle bir kararımız yok ama bunun biraz uzamasıyla ilgili doğrudan ya da dolaylı ya da grup grup çalışmalar vasıtasıyla, uzamasıyla ilgili çalışmalarımız var' şeklinde konuştu.