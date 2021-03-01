Okulların açılacağı tarih belli oldu

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamalarının tamamen kalkacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir süre daha pazar günleri devam edeceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili de konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Okul öncesi, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Orta ve düşük riskli bölgelerde orta, ilkokul, liselerdeki eğitim başlayacaktır.