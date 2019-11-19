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İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da kimyasal koku alarmı

İstanbul Avcılar'da kimyasal koku alarmı: Az miktarda olması sayesinde büyük bir faciadan dönüldü

İstanbul Avcılar’da ara sokakta bulunan boya deposundaki amonyak maddesinin kapağı açılınca ortaya çıkan koku paniğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler incelemesini yaparken depo ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Haber Merkezi İHA
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.

İstanbul'daki olay, Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya deposunun içinde bir bidonda bulunan amonyak maddesinin kapağı iş yeri çalışanı tarafından açıldı. Sızma yapan kimyasaldan yayılan koku nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar belediye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı. Bir çevre mühendisi de olayın yaşandığı depoya gelerek incelemede bulundu.

İstanbul'da kimyasal alarm
GÜNDEM
İstanbul'da kimyasal alarm

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi.

Bu sırada bazı vatandaşların kokudan rahatsız olup ağzını kapattığı bazı vatandaşların ise zehirlenmeye önlem olarak ayran içtiği görüldü. Yapılan incelemelerin ardından depo ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

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Sıva amonyak maddesinin az miktarda olması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
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