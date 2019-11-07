Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciye çarptı: Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaparken 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı öğrenci ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Okulun bahçesinde güvenlik önlemi alan polisin yaptığı incelemeler sonucu servis minibüsü otoparka çekildi.
Servis minibüsü şoförü gözaltına alındı, kaza nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.
Soruşturma başlatıldı
Avcılar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde, H.Y. yönetimindeki servis aracının, öğrenci Eylül M'ye (8) çarptığı ifade edildi.
Öğrencinin ambulansla Avcılar Anadolu Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Öğrenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi, yakınları ve tüm okulumuza başsağlığı diliyoruz. Araç sürücüsü H.Y. kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştır. Kaymakamlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."