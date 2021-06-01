Gündem Avcılarda yolda çökmeler meydana geldi Minibüsün tekerlekleri çukurda kaldı
İSTANBUL

Avcılar'da yolda çökmeler meydana geldi: Minibüsün tekerlekleri çukurda kaldı

İstanbul Avcılar'da gece yarısı yağan yağmur nedeniyle İSKİ'nin kısa süre önce altyapı çalışması yaptığı sokakta çökmeler meydana geldi. Çukurda tekerlekleri kalan minibüs, iş makinesiyle kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Avcılarda yağmur yağdı: Yolda çökmeler meydana geldi
Olay yerine gelen görevliler, iş makinesine bağlanan halatlarla minibüsü çekerek kurtardı.

İstanbul'da yağan yağmur, dün gece yarısı kısa süre önce İSKİ tarafından altyapı çalışması yapılan Avcılar Cihangir Mahallesi Karınca Sokak’ta çökmelere neden oldu.

Park halindeki bir servis minibüsünün sağ lastikleri çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Sabah minibüsünü çıkaramayan sürücü de İSKİ’yi aradı. Gelen görevliler, iş makinesine bağlanan halatlarla minibüsü çekerek kurtardı.

DHA

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Sokakta yaşayan Turgut Yaman, İSKİ’nin kısa süre önce kanalizasyon çalışması yaptığını toprak ve zemine yeterince dolgu yapılmadığını, gece yağan kısa süreli yağmurun etkisi ile yolun çöktüğünü, minibüsün mahsur kaldığını söyledi.

DHA

Ekipler minibüsün çıkarılmasının ardından yolda yeniden çalışma başlattı.

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