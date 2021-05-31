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İSTANBUL

Ataşehir'de çukur kabusu: İşe giderken mahsur kaldılar

Ataşehir'de sabah saatlerinde enerji iletim hatları için çalışma yapılan yollarda bir çok sürücü çukur kabusu yaşadı. Yağmurun da etkisi ile çöken toprak zemine düşerek mahsur kalan sürücüler, itfaiye ve çekicilerden yardım istedi.

Haber Merkezi DHA
Ataşehirde çukur kabusu: İşe giderken mahsur kaldılar
Yaşanan kazaların ardından trafik ekipleri sokakları trafiğe kapattı.

Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde yaklaşık 10 gündür süren yer altı enerji hatları döşeme çalışması, sabah saatlerinde yağmurun da etkili olması ile birlikte sürücülerin kabusu oldu. Sokaklardan caddeye çıkmak isteyen 2 araç, çukura düşerek mahsur kaldı.

Zor durumda kalan sürücülerin imdadına ise itfaiye ve çekiciler yetişti.

DHA

Sokaktan caddeye çıkarken çukura düşen bir kamyonet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yine çukura düşen bir otomobil ise çekici tarafından kurtarıldı.

DHA

Cadde üzerinde çalışmalar sırasında bazı alanların betonlandığı bazı alanların ise toprakla kapatıldığı görüldü. Yaşanan kazaların ardından trafik ekipleri sokakları trafiğe kapattı.

DHA

"Ön takımlar gitti"

Çukura düşen kamyonette bulunan Adem Kaya, "Sabah işe gidecektik. Burada mağdur olduk. Burayı kazmışlar ama beton dökmemişler. Araba içerisine girince mağdur olduk. Aracın ön takımları gitti. İtfaiyenin yardımı ile çıkabildik" dedi.

DHA

"Altını iyi doldurmamışlar"

Çukura düşen otomobilin sürücüsü Bekir Şentürk, "Yukarıdan aşağı gelirken araba bir anda oturdu. Burada herhalde altını iyi doldurmamışlar. Araba böyle kaldı. İtfaiyeden ve çekicilerden yardım istedik" şeklinde konuştu.

Gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: Göğsünden bıçakladı
GÜNDEM
Gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: Göğsünden bıçakladı

Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk
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İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı.
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Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı.
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Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi.
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Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.
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Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı.
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Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu bu kadarına da pes dedirtti.
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Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk
İstanbul'da adrenalin tutkunu genç, Merter'de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı.

İzmir'de hareketli anlar: Polisin üzerine aracını sürdü kaza yapınca yakalandı
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Reyhan Ü. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Ahmet T. (37), 35 KD 5928 plakalı otomobil ile Boğaziçi Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurdu. Trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, Reyhan Ü. otomobilin polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.
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Otomobilden uzaklaşan trafik polisi, konuyu diğer polis ekiplerine bildirdi. Reyhan Ü.'nün hareket ettiği güzergah üzerinde uygulama yapan polis ekipleri de Reyhan Ü.'yü durdumaya çalıştı ancak ihtarlara uymayan Reyhan Ü. kaçmaya devam etti.
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Polis ekipleri Reyhan Ü.'yü durdurmak için otomobilin lastiklerine ateş etti. Buna rağmen kaçmaya devam eden Reyhan Ü., Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak'ta virajı alamaması sonucu otomobilin direksiyonunu kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra durdu.
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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Reyhan Ü. ve Ahmet T.'nin kaza sonucu herhangi bir yara almadığı öğrenildi.
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. Öte yandan, bölgeye gelen trafik polisi ekipleri Reyhan Ü.'ye alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi. Bir süre alkolmetre ile ölçüm yapılmaması için direnen Reyhan Ü., daha sonra yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı.
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Polis ekipleri, Reyhan Ü.'ye alkol ölçümü yaparken, yanında bulunan arkadaşı Ahmet T. gazetecileri engellemeye çalıştı. Reyhan Ü.'nün görüntülenmemesi için bir süre direnen ve alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet T., gazetecilere tepki gösterdi.
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Reyhan Ü.'nün alkollü çıkmasının ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonrası otomobilde içki şişesi ve bardaklar olduğu görüldü. Reyhan Ü. ve arkadaşı Ahmet T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Alkollü araç kullanmak, 'Dur' ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu ve otomobili trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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İzmir'de hareketli anlar: Polisin üzerine aracını sürdü kaza yapınca yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulup, kimlik ve ehliyet talep edilen Reyhan Ü. aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Olaydan yara almadan kurtulan polisler aracı durdurmak için lastiklere ateş ederken, buna rağmen kaçan sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. 2.09 promil alkollü çıkan sürücüye yaptığı ihlaller nedeniyle ceza kesilirken, ehliyetine el konulup, otomobili trafikten men edildi.

TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı
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Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.
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Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20’den fazla araç ise birbirine girdi, yaklaşık 15 kişi de yaralandı.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
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Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.
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Kaza sonrasında, kazaya karışan araçların taşıdığı ve viyadükten düşerek yola saçılan malzemeleri polis ekipleri topladı.
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Öte yandan feci kaza ve oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı
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TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı
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TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı
TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı
Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde 20'den fazla aracın birbirine girdiği ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi.


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