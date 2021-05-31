Ataşehir'de çukur kabusu: İşe giderken mahsur kaldılar

Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde yaklaşık 10 gündür süren yer altı enerji hatları döşeme çalışması, sabah saatlerinde yağmurun da etkili olması ile birlikte sürücülerin kabusu oldu. Sokaklardan caddeye çıkmak isteyen 2 araç, çukura düşerek mahsur kaldı.

Zor durumda kalan sürücülerin imdadına ise itfaiye ve çekiciler yetişti.

DHA

Sokaktan caddeye çıkarken çukura düşen bir kamyonet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yine çukura düşen bir otomobil ise çekici tarafından kurtarıldı.

DHA

Cadde üzerinde çalışmalar sırasında bazı alanların betonlandığı bazı alanların ise toprakla kapatıldığı görüldü. Yaşanan kazaların ardından trafik ekipleri sokakları trafiğe kapattı.

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DHA

"Ön takımlar gitti"

Çukura düşen kamyonette bulunan Adem Kaya, "Sabah işe gidecektik. Burada mağdur olduk. Burayı kazmışlar ama beton dökmemişler. Araba içerisine girince mağdur olduk. Aracın ön takımları gitti. İtfaiyenin yardımı ile çıkabildik" dedi.

DHA

"Altını iyi doldurmamışlar"

Çukura düşen otomobilin sürücüsü Bekir Şentürk, "Yukarıdan aşağı gelirken araba bir anda oturdu. Burada herhalde altını iyi doldurmamışlar. Araba böyle kaldı. İtfaiyeden ve çekicilerden yardım istedik" şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 7 İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı. Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu bu kadarına da pes dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk İstanbul'da adrenalin tutkunu genç, Merter'de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı.

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FOTOĞRAF 13 Reyhan Ü. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Ahmet T. (37), 35 KD 5928 plakalı otomobil ile Boğaziçi Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurdu. Trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, Reyhan Ü. otomobilin polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Otomobilden uzaklaşan trafik polisi, konuyu diğer polis ekiplerine bildirdi. Reyhan Ü.'nün hareket ettiği güzergah üzerinde uygulama yapan polis ekipleri de Reyhan Ü.'yü durdumaya çalıştı ancak ihtarlara uymayan Reyhan Ü. kaçmaya devam etti. Polis ekipleri Reyhan Ü.'yü durdurmak için otomobilin lastiklerine ateş etti. Buna rağmen kaçmaya devam eden Reyhan Ü., Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak'ta virajı alamaması sonucu otomobilin direksiyonunu kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Reyhan Ü. ve Ahmet T.'nin kaza sonucu herhangi bir yara almadığı öğrenildi. . Öte yandan, bölgeye gelen trafik polisi ekipleri Reyhan Ü.'ye alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi. Bir süre alkolmetre ile ölçüm yapılmaması için direnen Reyhan Ü., daha sonra yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri, Reyhan Ü.'ye alkol ölçümü yaparken, yanında bulunan arkadaşı Ahmet T. gazetecileri engellemeye çalıştı. Reyhan Ü.'nün görüntülenmemesi için bir süre direnen ve alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet T., gazetecilere tepki gösterdi. Reyhan Ü.'nün alkollü çıkmasının ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonrası otomobilde içki şişesi ve bardaklar olduğu görüldü. Reyhan Ü. ve arkadaşı Ahmet T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Alkollü araç kullanmak, 'Dur' ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu ve otomobili trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. İzmir'de hareketli anlar: Polisin üzerine aracını sürdü kaza yapınca yakalandı İzmir'in Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulup, kimlik ve ehliyet talep edilen Reyhan Ü. aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Olaydan yara almadan kurtulan polisler aracı durdurmak için lastiklere ateş ederken, buna rağmen kaçan sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. 2.09 promil alkollü çıkan sürücüye yaptığı ihlaller nedeniyle ceza kesilirken, ehliyetine el konulup, otomobili trafikten men edildi. BiP'te paylaş

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