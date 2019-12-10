Gündem İstanbul Beşiktaşta yola dökülen yağ kazaya neden oldu
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İstanbul Beşiktaş'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu

İstanbul Beşiktaş'ta yola dökülen yağ kazaya neden oldu

İstanbul Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'daki kaza, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametindeki motosiklet sürücüsü, trafik ışıklarına geldiği sırada yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetine kaybederek yere düştü. Bunu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü, trafik ışıklarına geldiği sırada yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetine kaybederek yere düştü.

Motosiklet sürücüsünün yardımına koşan Murat Ada, "Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik ışıklarına geldiği esnada kendi kendine devrildi. Sürücüsü yere fırladı. Sıkıştıran yoktu. Biz de koştuk, yardımcı olduk. Çok şükür ciddi bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

DHA
Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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