Gündem İstanbul D-100 kara yolunda refüjde ceset bulundu
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D-100'de orta refüjde ceset bulundu

İstanbul D-100 kara yolunda refüjde ceset bulundu

İstanbul Maltepe'de D-100 kara yolunda refüjde bir erkeğin cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemesinde, üzerinde kimlik çıkmayan 25 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini, yüzünde yara izleri bulunduğunu belirledi.

Haber Merkezi AA
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul D-100 kara yolunda sabah saatlerinde trafik denetimi gerçekleştiren bir ekipler, İdealtepe yol ayırımında refüjde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

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Avcılar'da evsiz adam uyuduğu baza içinde ölü bulundu

Sağlık ekipleri incelemede, üzerinde kimlik çıkmayan 25 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini, yüzünde yara izleri bulunduğunu belirledi.

DHA

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında yolun bir bölümünün kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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