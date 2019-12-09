Gündem İstanbul Maltepede D-100 kara yolundaki şüpheli ölümün sırrı ortaya çıktı
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D-100'de orta refüjde ceset bulundu

İstanbul Maltepe'de D-100 kara yolundaki şüpheli ölümün sırrı ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de D-100 kara yolunda refüjde bir erkeğin cesedi bulundu. Hayatını kaybeden Ferdi K.'nın, alkollü halde motosiklet kullanan arkadaşı Emre U. ile beraber seyir halindeyken kaza yaptıkları, Emre U.'nun alkollü ve ehliyetsiz olduğundan korkup arkadaşını ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de D-100 kara yolunda Mehmet Ferdi K.'nın cesedinin bulunmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda sabah saatlerinde trafik denetimi gerçekleştiren ekipler, İdealtepe Mahallesi D-100 Kadıköy istikameti orta refüjde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

DHA

Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri incelemede, üzerinde kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiğini, yüzünde yara izleri bulunduğunu belirledi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedi bulunan kişinin 21 yaşındaki Mehmet Ferdi K. olduğunu belirledi. Olayla ilgili Ferdi K'nın arkadaşı Emre U. (20) gözaltına alındı.

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İncelemede, Emre U ile Ferdi K'nın arkadaş oldukları ve gece motosikletle Kartal'da bulunan ikametlerine gitmek üzere birlikte yola çıktıkları öğrenildi. Emre U'nun kontrolündeki motosikletin kaza yaptığı, şüphelinin alkollü ve ehliyetsiz olmasından dolayı olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Emre U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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