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İstanbul depremi için nasıl bir hazırlık yapılıyor? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'e katıldığı programda İstanbul depremine ilişkin yapılan hazırlık hakkında bilgilendirme yaptı. Kurum, ''Rezerv alanı tespitimizi yaptık. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak. Örneğin Esenler'deki askeri alanın kuzeyini MSB ile konuştuk orası rezerv alanı olacak. Allah göstermesin herhangi bir afette toplanma alanı olacak, donatıları sunmak zorundasınız. Bu devletin görevidir. 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

07:31 . 9/03/2023 Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum açıklamalarından satır başlıkları;

Ülkemiz Deprem ülkesi. İstanbul'umuzda bu illerden bir tanesi. 1994'te Cumhurbaşkanımız sosyal konut anlayışını başlattı. Tüm Türkiye'ye yaydı. 1 milyon 180 bin sosyal konutun yapımını yaptık, teslim ettik. 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Bunlarla potansiyeli ve anlayışı anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'da 39 ilçede 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı, 93 bin konutun devam ediyor.


Dünyada eşi benzeri yok, 3.3 milyon konutu yaparak vatandaşlarımızın can ve mal kaybını emniyete aldık. Yapıların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik. 2035'e kadar dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz. Cumartesi de Hazine ve Maliye Bakanlığımızla başka destekleri de açıklayacağız. Tespitlerimiz hem zemin hem yapılardan kaynaklı 1.5 milyon konutun riskli olduğunu söylüyor. 193 bin 649 bina demek oluyor.


Rezerv alanı tespitimizi yaptık. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak. Örneğin Esenler'deki askeri alanın kuzeyini MSB ile konuştuk orası rezerv alanı olacak. Allah göstermesin herhangi bir afette toplanma alanı olacak, donatıları sunmak zorundasınız. Bu devletin görevidir. 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Mesela Kayaşehir'de bitirdiğimiz dairelerden verdik. Boşalttığımız alana otopark, yeşil alan yaptık. İlave finans desteklerini de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. İstanbul'u tek başına değerlendiremezsiniz. Egemenliği ilgilendiren bir konu bu. İstanbul'u düşünürken Marmara'yı birlikte düşünmek zorundasınız. Sanayi nerede olması gerekiyorsa mekansal planı ortaya koyacağız. İstanbul'daki sanayiyi güçlendirme adımını atmalıyız.



#İstanbul
#Olası İstanbul Depremi
#Deprem Hazırlığı
1 saat önce
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İstanbul depremi için nasıl bir hazırlık yapılıyor? Bakan Kurum açıkladı
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