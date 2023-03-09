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İstanbul'da 1,5 milyon konut nereye taşınacak? Rezerv alanlar neresi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli yapıların taşınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Riskli binaların taşınmaları için 130 milyon metrekare rezerv alana ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Kurum, kamu binalarıyla da ilgili de planlamalarının olduğunu belirtti.

07:31 . 9/03/2023 Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli yapılara ilişkin açıklamalarda bulundu.


İstanbul'daki yapı stokunun incelendiğinde 1 milyon 500 bin konutun dönüşmesi gerektiğini söyleyen Kurum, "1 milyon 500 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Tespitlerimiz bunu söylüyor. Nasıl söylüyor? Binanın ruhsat yılı itibariyle baktığınızda, zeminin kalitesine baktığınızda, oradaki sıvılaşma riskine, heyelan riskine baktığınızda bize bunu söylüyor. Coğrafi bilgi sistemleri genel müdürlüğümüzün, kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüzün çalışması bize bu veriyi veriyor. 193 bin 649 bina, 1 milyon 448 bin de bağımsız bölüm." değerlendirmesinde bulundu.


"İstanbul'da 130 milyon metrekare rezerv alan lazım''


CNNTürk'te açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirterek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." diye konuştu.


İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.


Esenler'de rezerv alanı neresi olacak??


Avrupa yakasındaki rezerv alanlarla ilgili Esenler örneğini veren Bakan Kurum, "Kamu binalarıyla ilgili planlamamız var. Yeni yapılacaklara ilgili planlamamız var. Örnek vereyim bir tanesine. Esenler'de ki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Milli Savunma Bakanlığımızla konuştuk, orası rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var. 70-80 bin konutluk alan var. Esenler'deki askeri alanın kuzeyini bir rezerv alan olarak kullanacağız. Yani konut yapacağız" dedi.


"Boşalan yerlere sosyal alan yapılacak"


Rezerv alanlara konutların yapılmasıyla Sultangazi, Bağcılar ve Başakşehir gibi yapı stokunun yoğun olduğu ilçelerdeki boşalacak alanlara sosyal alanlar yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Sosyal donatı alanları yapacağız. Yapmak zorundayız. Niye yapmak zorundayız? Allah göstermesin herhangi bir afette toplanma alanı olacak. Hem binanızı güçlendirmek zorundasınız hem de o donatıları insanımıza sunmak zorundayız. Bu devletin görevidir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu kolay bir süreç değil, zor bir şey. Bu zor bir süreç ama biz rezerv alanlarımızı bitirdikten sonra etap etap konutları bitire bitire vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız" dedi.


"Finansman desteği verilecek"


Yapılacak konutlara ilişkin finanasman desteklerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyleyen Bakan Kurum, " Bakanlıklarımızla ilgili finans desteklerimizi kira desteklerimizi ve burada taşınma sürecindeki desteklerimizi de arttırarak devam edeceğiz. Kimse mağdur olmadan, hep birlikte yapacağız. Yani vatandaşımız da bu sürecin içinde olacak" açıklamasında bulundu.


#İstanbul
#Olası İstanbul Depremi
#Deprem Hazırlığı
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İstanbul'da 1,5 milyon konut nereye taşınacak? Rezerv alanlar neresi?
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