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İSTANBUL

İstanbul Esenler’deki PTT önünde kuyruk uzadı: 'Sosyal mesafe' unutuldu

İstanbul Esenler'de PTT önündeki kuyruk uzadı: 'Sosyal mesafe' unutuldu

İstanbul Esenler'de işsizlik aylığı ve sosyal destek yardımlarının dağıtıldığı PTT Şubesi önünde sosyal mesafe hiçe sayıldı. Görevliler zaman zaman kuyrukta bekleyenlere ‘sosyal mesafe’ kuralını hatırlatsada alamadı.

Haber Merkezi DHA
Kuyrukta yaklaşık 250 kişinin beklediği görüldü.
Kuyrukta yaklaşık 250 kişinin beklediği görüldü.

PTT önündeki bariyerli kuyruk, binanın önünden başlayarak iki sokağa daha uzanırken, öğle saatlerinde yaklaşık 250 kişinin beklediği görüldü. PTT kuyruğunun başında titizlikle uyulan koronavirüs önlemleri arasındaki ‘sosyal mesafe’ kuralının, ikinci sokağın dönülmesinden sonra unutulduğu görüldü.

DHA

PTT ve Esenler Belediye Zabıtası görevlileri zaman zaman kuyrukta bekleyenlere ‘sosyal mesafe’ kuralını hatırlattı, ancak sonuç alamadı.

Bu arada bariyerlerle çevrili, 'işim var' diyenlere geçiş izni verilen Dörtyol Meydanı’nda, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kalabalık oluştu. Bankalar önünde ise ‘sosyal mesafe’ kuralına kuyruklar görüldü.

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri meydanı dezenfekte ederken, buradaki güvercinleri görenlerden bazıları, yakındaki kuru yemişçiden yem alarak onlara attı.

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