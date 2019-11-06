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İstanbul Fatih'te 4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı

Fatih'te 4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı: Siyanür içtikleri tespit edildi

İstanbul Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. 48 ile 60 yaş arasındaki 4 kardeşin anne-babalarının ölümünün ardından birlikte yaşadıkları evde bulunan su bardakları, siyanürü suya karıştırıp, içtikleri ihtimali üzerine incelemeye alındı.

Haber Merkezi DHA
Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih'teki korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında dün akşam yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis de, AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit yapıldı
GÜNDEM
İstanbul Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit yapıldı

DHA

Siyanür içmişler

Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kesin otopsi raporu daha sonra çıkacak olan kardeşlerin evinde, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan evde çok sayıda antideprasan da bulundu.

Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar: Fatih’te 4 kardeşin öldüğü feci olayı mahalle sakinleri anlattı
GÜNDEM
Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar: Fatih’te 4 kardeşin öldüğü feci olayı mahalle sakinleri anlattı

Anne babadan borç kalmış

Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü.

DHA

Arkadaşları teşhis etti

Birinci dereceden akrabaları olmadığı ve tanıdıklarının Mersin’de yaşadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı.

Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i, Oya'nın iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.

Biri obezite diğeri sara hastasıydı

Kardeşlerden Cüneyt Yetişkin’in kuryelik yaptığı, Kamuran Yetişkin’in obezite, Yaşar Yetişkin’in ise sara hastası olduğu öğrenildi.

Siyanür içtikleri tespit edildi

Siyanür içtikleri tespit edildi

4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı.
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