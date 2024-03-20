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İstanbul Formula 1 sahası ihaleye çıkacak: Bakan Ersoy çok önemli bir şart koyduk' diyerek duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Formula 1 sahasının ihaleye çıkacağını açıkladı. Bakan Ersoy, ihale şartlarının birinin de 2026'ya kadar Formula 1'in getirilmesi olacağını söyledi. Sözlerine 'Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı' diyerek devam eden Ersoy, 'Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye. En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz. Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye’ye gelmesi çok önemli" dedi.

15:48 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kadıköy’de ‘Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması’na katıldı. Ersoy,
“Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var. Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk. Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye. En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz"
dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kadıköy’de ‘Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması’na katıldı. AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan da buluşmada yer aldı. Bakan Ersoy gerçekleştirdiği konuşmada, bakanlığın İstanbul’da turizme dair gerçekleştirdiği çalışmalara, yaklaşan yerel seçime, film ve dizi sektöründeki ihracatın önemine ve Formula 1’in İstanbul’da gerçekleştirilme hedefine değindi.

Gerekli yatırımlar yapıldı

Ersoy, “Hem uluslararası etkinliklerin getirilmesi, hem organizasyonların yapılması ile ilgili bir adım daha attık. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı biliyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var. Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk. Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye. En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz. Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye’ye gelmesi çok önemli" dedi.



#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanı
#Formula 1 sahası
#İstanbul
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