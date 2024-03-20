İstanbul Formula 1 sahası ihaleye çıkacak: Bakan Ersoy çok önemli bir şart koyduk' diyerek duyurdu

“Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var. Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk. Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye. En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz"

“Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var. Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk. Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye. En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz"

Ersoy, “Hem uluslararası etkinliklerin getirilmesi, hem organizasyonların yapılması ile ilgili bir adım daha attık. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı biliyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası var. Bu sahanın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak, çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk. Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye. En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz. Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye’ye gelmesi çok önemli" dedi.