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İSTANBUL

Otogarda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı. Otogarda talebin artmasıyla bilet fiyatlarının da arttığı gözlendi. Otobüs firmaları yetkilileri yolculara erken rezervasyon yapmalarını önerdi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul haber... Otogarda bayram yoğunluğu başladı
Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı.


Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından tatile çıkacaklar hazırlıklara başladı. Tatilcilerin harekete geçmesiyle otogarlarda da yoğunluk oluştu.

TÜM BİLETLER SATILDI

Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından otogarlarda otobüslerin tam kapasiteyle çalışmaya başladığı gözlendi. Otobüs firmaları yetkilileri biletlerin tamamına yakının satıldığını söylerken yolculara erken rezervasyon yapmalarını öneriyor. Tatile çıkacak vatandaşlar ise bilet fiyatlarının pahalılığından yakınıyor.

Firma yetkilileri yolculuk yapacak vatandaşlara erken rezervasyon yapmalarını öneriyor.
İHA
Firma yetkilileri yolculuk yapacak vatandaşlara erken rezervasyon yapmalarını öneriyor.


ERKEN REZERVASYON ÖNERİSİ

Yoğunlukla ilgili olarak otobüs firması yetkilisi Nihat İşleyen, ‘’Bu sene pandemi dolayısıyla otobüslerimiz uzun bir süre yüzde 50 kapasiteyle çalıştı. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkmasıyla bir hareketlilik oluştu. Kısıtlamalar esnetildi ama hes kodu, maske, mesafe gibi tedbirler devam ediyor, biz de bu kurallara dikkat ediyoruz. Şu an otobüslerde yerlerimiz dolmak üzere, erken rezervasyon yapılmasını öneriyoruz. Vatandaşlar özellikle bayramlarda biletlerini erkenden alsınlar’’ dedi.

YOLCULAR BİLET FİYATLARINDAN YAKINDI

Bilet fiyatlarından yakınan Musa Hizol isimli vatandaş ise "Bayram tatili için 9 günlüğüne Mardin’e ailemin yanına gidiyorum. Bilet bulmakta zorlandık. İlk olarak uçak bileti bakmıştım bulamadığım için otobüs biletini tercih ettim. Otobüslerde de yoğunluk başlamış bu nedenle Gaziantep’ten aktarmalı olarak Mardin’e gideceğim. Yola çıkacakların erkenden biletlerini almalarını öneriyorum. Bayram öncesi yoğunluktan dolayı da fiyatları yükseldiğini gördüm. Uçak biletiyle otobüs bileti fiyatları arasında çok fark kalmamış" diye konuştu.

Emirhan Tokmak isimli yolcu da ‘’Bayram tatili nedeniyle 10 günlüğüne Ankara’ya gidiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı cebim yandı. Bayrama az kaldı bilet bulamama sıkıntısı yaşanabilir. Ayrıca sorun yaşamadan ucuza bilet bulabilmek için erkenden bilet alınması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

Otogarlarda hareketlilik başladı
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19 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde İzmir Otogarı’nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Pek çok vatandaş, 15 Temmuz’un da resmi tatil olması nedeniyle tatil günlerini birleştirince tatil planları öne çekildi. Günde 940 aracın çıkış yaptığı İzmir Otogarı’nda ilerleyen günlerde bu sayının binin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, otogarda aşı standı da açıldı. Aşı olmak isteyen yolcular, yola çıkmadan önce aşılarını oldu.
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İZOTAŞ İşletme Büro personeli Abdullah Yılmaz, “Otogarda yoğunluk başladı. Gün içinde illere çıkan araç sayımız 940 civarında. Bu da şu anda 36 bin yolcu demek. İlçe otobüsleri ile bu rakam 50 bin yolcuyu geçiyor. İlerleyen günlerde bu rakam 80 binleri bulur. Firmalar her gün ilave araç ekliyor. Günlük araç sayısı binin üzerine çıkar. Normalleşme sürecinden sonraki en fazla hareketlilik bu dönem olacak. Sektörümüz canlandı, esnafımız rahat nefes aldı. Bir hafta öncesinden Kurban Bayramı için yapılan rezervasyonlar doldu. Firmalar araç sayılarını yükseltiyor” dedi.
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Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz da, “15 Temmuz da resmi tatil olduğu için pek çok vatandaş tatillerini birleştirdi. Bugün akşam üzerinden itibaren hareketlilik daha da artacak. İlk günden bilet satışlarında yüzde 20 artış var. İlerleyen günlerde bu oran yüzde 100’e kadar ulaşır. Bayrama özel ek seferlerimiz başladı, önümüzdeki günlerde ek seferler de artacaktır. Vatandaşlarımız artık planlı olarak seyahat ediyor. Biletlerini önceden alıyorlar. Bir anda karar verip bilet almaya gelen var ama yüzde 80’i planlı yolculardan oluşuyor” diye konuştu.
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Otogarlarda hareketlilik başladı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İzmir Otogarı'nda hareketlilik başladı. Gün içerisinde 940 aracın çıkış yaptığı ve bu sayının önümüzdeki günlerde binin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, otogarda aşı standı da açıldı. Aşı olmak isteyen yolcular, aşılarını olup yolculuğa çıktı.


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