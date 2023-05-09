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Sahte kimlik ile yakayı ele verdi: İstanbul Havalimanı'nda polisin dikkati teröristi yakalattı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarının şüphesi, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan teröristi yakalattı. 

19:22 . 9/05/2023 Salı
DHA
Havalimanı polisinin dikkati teröristi yakalattı.

Havalimanı polisinin dikkati teröristi yakalattı.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Havalimanı'nda görevli polis memurları şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik istedi. K.G. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler kadını gözaltına aldı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "08 Mayıs 2023 tarihi 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanında uygulama yapan görevlilerimiz şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurmuştur. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada K.G. ismine düzenlenmiş sahte kimlik kartı kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın N.G. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan N.G. isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.





#Terörist
#İstanbul Havalimanı
#Polis
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