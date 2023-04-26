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Gündem

907 terörist öldürüldü

Operasyonlarda 7 farklı teröristin gerçekleştireceği 31 terör olayı engellendi.

04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri.

Türk Silahlı Kuvvetleri.

Terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında, 2022 tarihinde, 907 terörist etkisiz hale getirildi. 2023’ün ilk çeyreğinde ise 201 PKK’lı öldürüldü. Aynı yıl ikna edilen terörist sayısı 125 iken, örgüte 57 yeni katılım oldu. Ülkemize farklı ülkelerden 2 teröristin girdiği ifade edildi. Operasyonlarda 7 farklı teröristin gerçekleştireceği 31 terör olayı engellendi. 2016-2022 yılları arasında 2 bin 505 terör saldırısı engellendi. Çalışmalar sonucu yakalanan militanlar arasında 36 canlı bomba da bulunuyor. Ekipler, çocuk, kadın, sivil ayrımı yapmaksızın planlanan 52 bombalı araç saldırısını da engelledi.




#Terörle Mücadele
#PKK
#Operasyon
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